Enciende alarmas caso de buscadora

La reciente desaparición de Ceci Flores, fundadora del grupo Madres Buscadoras de Sonora durante un operativo, y que posteriormente fue ubicada con vida, sí prende las alarmas a integrantes del grupo lagunero Vida, en donde ya se cuenta con un protocolo para saber cómo actuar en caso de una situación similar.

Silvia Ortiz, fundadora del grupo integrado por familiares de personas no localizadas, comentó que en los 10 años del grupo, no han recibido ninguna amenaza.

"Bendito Dios dentro de lo que cabe en las búsquedas que hemos estado haciendo tanto en La Laguna de Durango como de Coahuila no hemos teniendo ni amenazas ni nada, bendito sea Dios".

Y es que aclaró que el trabajo de Vida es localizar a sus seres queridos, "no me interesa quién lo hizo, porque sabes qué, no creo en la justicia", recalcó.

Destacó que hasta la fecha sí se han sentido seguras, aun y cuando por ejemplo en operativos que han desarrollado por el lado de La Laguna de Coahuila, en ocasiones han enviado solo a dos policías o solo uno y desarmado.

Y es que, recalcó "cuando hay intención de hacer daño, aunque vengan todos ellos (policías)".

En cuanto a restricciones, Ortiz comentó que en el caso de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, se les tiene prohibido a las buscadoras salir a campo.

Silvia Ortiz, comentó que se tiene información de personas desaparecidas de la capital de Durango en el estado de Zacatecas, sin embargo reconoce que solo esperarán información que se otorgue del Servicio Médico Forense (Semefo).

"Hay desaparecidos de Durango capital que sabemos que están en Zacatecas… ahorita nada más es saber, la verdad, si aparecen en Semefo", reconoció la representante del grupo de buscadoras.