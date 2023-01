EN VIVO: Regresa el glamour de Hollywood con la alfombra roja de los Golden Globes 2023

Después de estar un año fuera del aire, este martes 10 de enero regresan a la televisión los Globos de Oro en su edición 2023, para recuperar su lugar en Hollywood.

Aunque la ceremonia fue boicoteada por los estudios y los famosos en el 2022, esta vez regresan con todo, en una ceremonia que estará llena de estrellas, en donde la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, intentará reivindicarse.

Como en todas las premiaciones, la alfombra roja es indispensable, y los Golden Globes regresan con todas las intenciones de dejar claro por qué son los una de las galas favoritas para derrochar glamour.

Se espera la llegada de grandes estrellas, incluidos nombres latinos como los mexicanos Diego Calva, Diego Luna y Guillermo del Toro, con su cinta animada de Pinocho que realizó para Netflix.

Esta vez la ceremonia será presentada por el comediante Jerrod Carmichael.

La alfombra roja podrá ser vista a través de la señal de E! Entertainment a partir de las 5:00 PM, en horario de México.

ESTRELLAS DESFILAN EN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS GOLDEN GLOBES 2023

Una de las primeras en llegar fue la actriz Laverne Cox, quien se encargó de ser la conductora de la transmisión de la red carper. La estrella de Orange is the New Black, optó por un vestido azul de la colección de Primavera 2007 del diseñador John Galliano.

Este año la diversidad se apodera de la gala, ya que el creador digital, Reece Feldman sorprendió a todos con un traje tradicional negro, pero usando una falda larga negra encima para darle un toque innovador.

En cuanto a nominados se refiere, la estrella de la serie Abbott Elementary, Sheryl Lee Ralph, se hizo presente con un vestido morado brillante. Un look perfecto para recibir un premio, puesto que es una de las favoritas para la categoría de Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión dramática o musical.

La modelo y conductora Heidi Klum llegó acompañada de su esposo, el músico Tom Kaulitz, integrante de la banda alemana Tokio Hotel. Heidi derrochó sensualidad, mientras que Tom optó por un esmoquin negro tradicional

.

La estrella de Avatar Way of Water, Bailey Bass, llegó con un vestido dorado estampado, una de las figuras que apuntan a convertirse en las favoritas de Hollywood.

Li Jun Li en representación de la película Babylon, próxima a estrenarse en las salas de cine.

El influencer Josh Richards se lució con un look innovador, en donde apareció con un traje negro con líneas brillantes y un croptop plateado con trenasparencias.

La nominada a mejor actriz de reparto Jamie Lee Curtis, por su papel en la cinta Everything Everywhere All at Once en un vestido de encaje negro, acompañada de Barry Keoghan, también nominado a mejor actor de reparto por su papel en The Banshees of Inisherin.

Domhnall Gleeson, actor nominado en la categoría de Mejor actor de reparto - Serie limitada de televisión / Película, por la miniserie The Patient de FX.

Felix Kammerer, actor de la cinta alemana All Quiet on the Western Front, favorita en la categoría de Mejor película internacional