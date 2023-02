EN VIVO: Conferencia de prensa de Orlegi Sports con Alejandro Irarragorri

El presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri, en conferencia de prensa:

- Irarragorri inicia dando un repaso de su organización, resaltando que Santos Laguna está de manteles largos porque este 2023 celebra 40 años.

"Somos una plataforma de entretenimiento, experiencias y generación de contenido deportivo que capitaliza la pasión de los aficionados, la relación entre marcas y consumidores, los valores del deporte y el impacto social".

Modelo de gestión

"El enfoque de nuestra organización busca estar en el proceso de ser campeón y lograr la excelencia"

"Solo para que tengan un poco de dimensión de nuestro enfoque, justo es invertir en jugadores y jugadoras, nos gusta tener y generar estrellas, acompañándolos con una amplia área de servicios con 615 colaboradores directos (...) bajo nuestra responsabilidad está el sustento de 7 mil familias".

Alejandro Irarragorri también resalta el éxito "dentro y fuera de la cancha" de su organización Ganar Sirviendo.

"Yo entiendo muy bien de dónde surge el futbol (...) pero también entiendo que ha evolucionado y se ha vuelto una industria millonaria. Queremos ganar, pero queremos servir con valor inspiracional y emocional".

"El aficionado deposita sus sueños, y en medida de nuestro máximo esfuerzo, buscamos generar el cien por ciento en cada rincón de nuestra organización".

"El mayor porcentaje de su región es aficionada del equipo. Este ha conseguido bajo esta administración cuatro campeonatos"

"Habrá una serie de cambios en el Territorio Santos Modelo, en la casa club, unos gimnasios para fuerzas básicas, para el Primer Equipo, y para el equipo Femenil"

Así se ve hoy:

Espacio para aficionados

Espacio para trofeos:

"Esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, no le tenemos miedo al fracaso. Quien no está preparado para perder, no sirve para ganar".

CUESTIONADO SOBRE EL TEMA DE MULTIPROPIEDAD

"Yo creo que uno de los grandes honores que la afición y los medios compartimos son los resultados de la Selección Nacional (...) pienso que se ha mezclado de una forma no positiva lo que es la liga y lo que es la federación, son dos cosas muy distintas (...) Yo creo que hay muchas cosas que mejorar, y hay un tema de multipropiedad que lejos de hacerse pequeño, se hace más grande, pero hay que generar un ideal para llegar y surjan otros factores que me parece "viene a tapar el sol con un dedo", desde mi óptica y de nuestro grupo, hay que atacar varios temas en el futbol mexicano, pero con orden y momento, decretar el término de la multipropiedad es bien fácil, pero luego con qué personas, con qué responsabilidad, hay muchos temas importantes. El ascenso, descenso, formados no formados, competencia. También es bien importante qué han hecho otras ligas para que funcionen, y faltan algunos elementos, son temas que hay que apuntalar, pero no coincido que tenga que ver con los resultados de la selección".

SOBRE LAS CRÍTICAS RECIENTES

"A palaras tontas oíos sordos, soy un fiel creyente de la libertad de expresión. Quieren poner un culpable, una causa, qué le hacemos, nosotros a lo nuestro y a seguir trabajando, no sé si viene de mala fe o pagado, (...)",

En breve más información.

