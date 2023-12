EN VIVO: AMLO inaugura primer tramo del Tren Maya; va de Campeche a Cancún

Durante la mañana de este viernes 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el primer tramo del Tren Maya que viaja desde Campeche a Cancún.

El mandatario aseguró que el 31 de diciembre se abrirá el tramo de Cancún a Palenque y a finales de febrero del próximo año estará funcionando en su totalidad.

La obra del Tren Maya comprende en su totalidad 1,554 kilómetros.

"Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay no hay una obra así en la actualidad en el mundo. Y se logró también en tiempo récord. Estas obras por lo general trascienden gobiernos, son de más de una década, de más de 10 años", señaló López Obrador.

El presidente de la República dijo que para llevar a cabo esta obra del Tren Maya llegaron a contratarse cerca de 100 mil trabajadores de la construcción de todo el país.

Asimismo el mandatario subrayó que para la realización de esta magna obra, de la cual se detallará posteriormente su inversión, no fue necesario el uso de algún crédito, "fue inversión pública, no se debe nada del Tren Maya".

Información en desarrollo...

Este viernes se inaugura el primer tramo del Tren Maya que viaja desde Campeche a Cancún. (ESPECIAL)