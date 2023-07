En Torreón se respira un aire muy bonito: Canela

La avenida Hidalgo, esquina con calle Rodríguez, registró mucho alboroto y todo por Jos Canela.

El exintegrante de CD9 estuvo en la región para inaugurar la nueva imagen de una conocida de tienda de ropa.

Decenas de jóvenes, en su mayoría mujeres, fueron al lugar la mañana de ayer dispuestas a saludar a Canela y a tomarse la foto con él para las redes sociales.

Previo a que atendiera a sus fans, el artista charló con El Siglo de Torreón. Se mostró muy contento de volver tras algunos años de ausencia.

"Estoy muy entusiasmado de volver. Fue mucho tiempo sin venir, desde ayer -el jueves- que volví, en el aeropuerto me recibieron muchas personas. Me da bastante gusto que en Torreón me sigan apoyando. Espero retornar pronto para dar un show", contó.

Tanto le encantó regresar, que documentó por medio de historias su visita a la Comarca.

"Me emocioné mucho. Compartí fotos y videos de lugares donde he estado. Se respira un aire muy bonito y limpio en Torreón. Les prometo que estaré volviendo pronto".

Por otro lado, Jos mencionó que ya está por lanzar un EP en solitario que se llamará Canciones que me recuerdan a ti.

"Ya saqué el primer 'track' que es Pelo negro. El 7 de agosto voy a dar a conocer el siguiente sencillo, para que estén atentos a mis redes sociales", sostuvo y añadió que él mismo compone sus rolas.

Sobre su trabajo en solitario, Jos mencionó que en un inicio no le fue fácil.

"No voy a mentir. En un inicio sentía miedo e inseguridad, pero estaba concentrado con mis canciones y eso me motivó. Sigo extrañando a CD9, sin embargo, estoy contento solo y convencido de que puedo seguir en esto".

En cuanto a un posible regreso de CD9, Canela no lo descartó.

"Mantenemos una relación de años. No cierro la puerta a que podamos hacer algo en un futuro. Todo puede pasar en esta industria".