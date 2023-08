'En Torreón gustan de la buena música'

El cantante, Carlos Cuevas, se siente bendecido porque el trabajo no le falta, pero también por volver a Torreón, en donde siempre se la pasa de maravilla.

"Tengo la fortuna de ir desde que se hacían palenques en la Feria de Torreón. He estado en todos sus teatros o eventos privados. Es un privilegio volver a Torreón, en donde quieren mucho el bolero y gustan de la buena música", dijo Cuevas.

Carlos ofreció una entrevista exclusiva vía Zoom a El Siglo de Torreón para justamente hablar de la presentación que lo hará volver a la Comarca y muy bien acompañado.

Cuevas, junto a Jorge "Coque" Muñiz y Rodrigo de la Cadena, ofrecerán en el Teatro Nazas el 2 de septiembre el show Encadenados, en el que los tres cantarán juntos, pero también llevarán a cabo sus respectivas actuaciones en solitario.

"No habíamos ido con Encadenados a Torreón. Es una fortuna laborar con Jorge y Rodrigo. Hemos hecho esta gira durante tres años por casi toda la República Mexicana, Torreón era la excepción, y me da gusto que ahora sí podamos ir con este espectáculo que yo lo considero como la mejor bohemia del mundo", compartió.

En la charla efectuada desde su hogar, el cantante dio los detalles acerca de Encadenados que arribará el mes que entra.

"Siempre estamos interactuando en el escenario. Empezamos los tres juntos, luego se queda Rodrigo; volvemos los tres, después me quedo yo con mis boleros, volvemos todos, y luego 'Coque' y al final cerramos los tres", contó. El originario de Córdoba, Veracruz, aseguró que pese a tantos géneros que hay, hoy en día, el bolero no pasa de moda.

"Mientas exista una pareja de enamorados existirán los boleros y Carlos Cuevas estará para cantarlos", comentó entusiasmado.

Cuevas siempre está haciendo algo, ya sea en nueva música o con sus presentaciones, incluso, ni la pandemia de COVID-19 lo paró.

"Nada me va a detener. Cuando pasamos la contingencia sanitaria, todo mundo estaba encerrado, así que teníamos que darle diversión a la gente, buscando llegar hasta las salas de sus casas con los shows virtuales y resulta que nos fue muy bien a todos".

Por otro lado, Cuevas manifestó que pese a su carga laboral, en toda su carrera, nunca ha descuidado a su familia, encontrando un equilibrio entre su vida personal y profesional.

"No nada más es el trabajo, hay que cuidar a la familia, darle amor y pasión. Hay que darse sus tiempos para abarcar todo. En primer lugar, siempre será la familia y luego el oficio, que nos da para comer las tres veces al día".

En la entrevista, el intérprete compartió que recién acaba de lanzar un nuevo tema, con todo y videoclip.

"Siempre estoy sacando canciones nuevas. He sacado cosas nuevas, en radio, pero en mis programas sí los he presentado y en las plataformas. Recientemente, grabé un disco con Carlos Macías. De España me mandan bastantes rolas y acabo de sacar una que se llama Prohibido ser tan bella".

Hace días trascendió a nivel mundial y como pólvora que José Luis Perales había muerto, rumor que él mismo desmintió a través de un video. Lamentó Carlos que este tipo de situaciones ocurran en las redes sociales.

"Lo peor de todo es que el rumor lo comenzó un portal importante de España. Debemos informarnos muy bien antes de compartir algo. No se vale que te estén matando porque quieren", relató.

Carlos Cuevas tenía que atender otros compromisos, no sin antes invitar a los laguneros a que asistan el 2 de septiembre al Teatro Nazas.

"Los espero en el Nazas con este show llamado Encadenados, lleno de romanticismo y canciones que seguramente serán de su agrado. Gracias a todos los laguneros por darme siempre su apoyo a lo largo de mi carrera".