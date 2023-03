En riesgo, pozos y ganado de General Cepeda por falta de lluvias

La falta de lluvias en el municipio de General Cepeda, no solo ha provocado un bajo nivel en los pozos de agua, también la muerte de ganado, y los pocos que quedan se están malbaratando.

En ese sentido, Pablo Salas Aguirre, alcalde de General Cepeda, dijo que desde el 5 de septiembre del año anterior no se han presentado lluvias en el municipio, son más de 180 días sin agua de lluvia, lo cual empieza a afectar el tema de pozos de agua potable y agrícola.

“Nosotros ya estamos tomando medidas, el municipio decidió invertir en el tema de la captación de agua, dar alguna rehabilitación en algunas presas como El Tepozal, La Entrada, El Pastorcito, o Presa El Relámpago, donde ya le metimos dinero para el desazolve, y poder captar un poco más agua y que así se recuperen nuestros mantos acuíferos”, expuso.

Aunado a lo anterior, resaltó que mientras no llueva la problemática persistirá, por lo que tienen que empezar a implementar nuevas medidas para el cuidado y garantizar el tema del agua potable.

Para ello, indico que en desazolve se invirtieron cerca de medio millón de pesos, recursos cien por ciento municipal, ya que fue maquinaria pesada.

“Son presas que me platicaba la gente, por ejemplo la presa de El tepozán, desde 1974 que se construyó jamás se había vuelto a parar una máquina aquí, entonces le dimos “una manita de gato”, claro, no es suficiente, pero la gente está agradecida de que se le este invirtiendo a esa parte porque es agua que se capta de la lluvia para los animales, para el riesgo”, manifestó.

No obstante, destacó que en el tema de caprino y bovino son pérdidas, no tanto por la sequia, no es algo tan drástico, pero sin embargo, al no haber agua ni pasto, los animales se enferman con mayor frecuencia, no rinden de la misma manera, y mucha gente se ha tenido que deshacer de su patrimonio de animales, mismos que en ocasiones se venden más baratos pues no hay forma de sacar a tantos animales adelante.

“Se llegan a abaratar hasta en un 50 por ciento porque el animal está flaco, no hay que comer, los que tienen la oportunidad de adquirir aprovechan la oportunidad para comprar u ofertar un precio muy por debajo de lo que es el precio del ganado”, subrayó.

Recordó que tan solo el año anterior en General Cepeda llovió cerca de 200 milímetros, casi dos centímetros, lo cual fue muy poco, fueron dos o tres lluvias torrenciales, porque les llega de cierta manera abrupta el agua, y a comparación de este año, tienen desde el 5 de septiembre que no llueve.

“Más de 180 días, y eso empieza a preocuparnos porque los pozos de agua potable y uso agrícola empiezan a presentar problemas de niveles, y eso es lo que nos afecta, por lo que esperemos que este año nos pueda llover un poco más porque la verdad es que si se está complicando la cosa”, expuso.

Dijo que de acuerdo con el registro de SIMAS General Cepeda, se tiene el registro de dos pozos que el nivel estático estaba a 70 metros cuando se puso a funcionar, ahorita está a 190, y después de cierta horas se va a 210, cuando el pozo tiene 220 metros de profundidad.