¿En riesgo la gira de RBD? Dulce María revela que tiene bronquitis

Después de concluir exitosamente su gira por Estados Unidos, el grupo RBD se enfrenta a un nuevo desafío, ya que Dulce María reveló que no está pasando por un buen momento de salud, generando preocupaciones sobre la continuidad del tour, especialmente después de que su compañera Anahí también compartiera recientemente que experimenta malestares físicos.

La primicia surgió durante su visita a Brasil, donde se presentaron este jueves y concluirán el domingo en Río de Janeiro. La actriz utilizó su perfil de Instagram para compartir una fotografía junto con un extenso mensaje, donde se la ve con un nebulizador.

"Queridos amigos, como saben, desde el lunes no he estado bien. He tenido fiebre, mucha tos y dolor de espalda. Ahorita estoy ronca, estoy medicada desde el martes. El doctor dice que es un virus, ni COVID ni influenza", detalló en el texto publicado este jueves.

Lo impactante para sus seguidores fue la confirmación de que la gripe evolucionó hacia una bronquitis: "Por eso no tengo casi voz", afirmó.

La intérprete de "Enséñame" expresó su preocupación por no poder dar el 100% en su primera presentación en el país. "Nada me da más impotencia, pues quisiera estar al cien por ciento para poder darles lo mejor junto a mis compañeros después de tanto tiempo esperando este momento. Quería mantenerlos informados para que sepan cómo está la situación", añadió.

Sin embargo, más tarde, compartió videos en sus historias de Instagram mostrando una actitud más positiva.

Además, Anahí fue la primera en manifestar algunos síntomas de una enfermedad que su esposo Andrés Manuel Velazco asegura que desconoce.

Dios mío, pasé la peor noche, me duelen los huesos, no sé qué pasa. No es Covid, eso creo, me acaba de dar hace muy poco por quinta vez", escribió en Insta junto con la imagen de un termómetro marcando 38.6 de temperatura, indicando fiebre.

Este viernes, Anahí posteó en su cuenta de Twitter: "Brasil, no tengo palabras para agradecer su cariño. Ha sido un día de mucho dolor, pero aquí voy una vez más con todo mi corazón. Perdón si no puedo ofrecerles el espectáculo que ustedes merecen".