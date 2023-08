¿En qué plataforma de 'streaming' se puede ver completa la serie Community?

Amazon Prime incorporó a su catálogo una serie que fue estrenada en 2010 y que ha sido tan exitosa que próximamente tendrá también una película: Community.

Dicha producción contó con la actuación de grandes actores como Joel McHale, Chevy Chase, Donald Glover, Alison Brie y Gillian Jacobs. En total son seis temporadas que Amazon Prime pone ante sus clientes para que se deslumbren con una trama por demás entretenida.

"Cuando se descubre que su título es falso, el abogado Jeff Winger es enviado de vuelta a la universidad. Allí tendrá mucho que aprender, pero, desgraciadamente, para Jeff, no es el único inadaptado estudiando ahí y los necesitados tienen una manera extraña de encontrarse", expresa una de las reseñas sobre esta imperdible serie.

Amazon Prime ofrece las seis temporadas de la serie para que quienes aún no la vieron vayan entrando en clima de lo que será la película que comenzará a rodarse este año y aún no tiene fecha confirmada para su estreno. Community también está disponible en Netflix, aunque con la aclaración de que un episodio de la temporada 2 no se encuentra disponible.