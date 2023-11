En otra vida nací en México: Luciana

La conductora y actriz argentina, Luciana Sismondi, será una de las conductoras de los Latin Grammy, dentro de un especial que transmitirá hoy Canal 5 a las 8:00 de la noche.

La argentina charló con El Siglo de Torreón de esta gran oportunidad y del amor que ha recibido en Tierra Azteca desde que llegó.

"México es mi segundo hogar. Estoy agradecida con todo México. He hecho mi familia mexicana; obvio, extraño a la mía, pero eso me hace no añorarla tanto. Este país me ha dado amistades, trabajo y paisajes.

"Es una nación con una cultura hermosa y que nunca deja de sorprenderme. Yo creo que en otra vida nací en México, por eso me gusta tanto. Yo no escuchaba banda en Argentina, pero cuando llegué aquí y empecé a escuchar a artistas de ese género descubrí que me encanta esa música", dijo emocionada.

Vía telefónica, Sismondi compartió las razones que la llevaron a dejar la tierra del Tango para ingresar a la República Mexicana.

"Los sueños me motivaron a irme a México. Llegué antes de la pandemia. Previo a recibirme como Licenciada en Comunicación, era modelo, entonces hacía comerciales. Vine a grabar a este país y me dije: 'Este es el lugar donde quiero vivir'. Desde niña visualizaba Televisa, las novelas, la conducción. Siempre tuve en la mira a Televisa y gracias a mi trabajo, a Dios y con estudio lo logré".

En cuanto a su participación en los Latin Grammy que se efectuarán por primera vez en Sevilla, España, la joven dijo que ya ansía que llegue este jueves.

"Estoy feliz. La música nos une, es parte de nosotros y es la primera vez que esta ceremonia sale de Estados Unidos y llega a España.

"Habrá 56 categorías que reflejan la riqueza de la música latina. Algunos de los nominados son Alejandro Sanz, Shakira, Bizarrap, Rosalía y muchos más.

"Voy a estar con compañeros como Marie Claire o Carmen Muñoz desde las instalaciones de Televisa platicando todo lo que sucede en esta gala tan maravillosa de música. Vamos a charlar de lo que suceda en la alfombra roja, la ceremonia y más", mencionó.

Manifestó la conductora que ha estudiado muy bien cada terna para hacer comentarios precisos durante sus participaciones.

"Sabemos que las categorías que más espera el público son artista nuevo; álbum, canción y grabación del año. Todos tenemos nuestros favoritos", explicó.

Luciana comentó que espera que en un futuro la ceremonia de los Latin Grammy se realice ya sea en México o Argentina.

"Yo creo que eso va a ocurrir muy pronto y lo veo más viable que ocurra en México; me daría bastante gusto".

Sismondi mencionó que tiene bastante trabajo para lo que resta del año. "Soy conductora de News Telehit que es el noticiero de música del canal, también estoy en Te quiero ver ganar, un programa más de retos y dinámico".

La modelo expresó que se irá a Argentina a pasar las fiestas decembrinas y posteriormente volverá a la República Mexicana.