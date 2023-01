En Matamoros regidora del Verde Ecologista se pronuncia como independiente

En rueda de prensa Leslie Elizabeth Domínguez Rodríguez confirmó su decisión de declararse regidora independiente al Cabildo de Matamoros; determinación que tomó desde el mes de septiembre y adelantó que se unirá al proyecto de Manolo Jiménez Salinas, precandidato a la gubernatura del Estado.

Domínguez Rodríguez fue postulada por el Partido Verde Ecologista (PVEM) y declaró que su decisión de no continuar en del mencionado instituto político es debido a que no recibió el respaldo, además de considerar que el partido perdió el rumbo.

“Nos reunimos para hacer mención de mi postura como regidora independiente ante el proceso electoral que está en puerta. Mi decisión que por supuesto está respaldada por un gran equipo de trabajo y como ciudadana más allá de ponerme un color, estoy convencida que Manolo Jiménez Salinas pre candidato a la gobernatura del Estado de Coahuila es la mejor opción, pues su proyecto me parece puede continuar con el blindaje que hoy vivimos en cuanto a la seguridad”.

En la reunión que sostuvo con representantes de los medios de comunicación la ahora regidora independiente agregó: “Me gusta su forma de trabajar, la forma que tiene el candidato de ser tan cercano a la gente, es por eso que mi equipo de trabajo y su servidora nos sumamos al proyecto de Manolo Jiménez Salinas y por eso estamos aquí ante todos ustedes para mostrar el apoyo incondicional e irrevocable a su persona. Desde hace algún tiempo, en septiembre para ser exactos me decidí a ser regidora independiente decidí, retirarme del partido y ahorita mi trabajo está enfocado en el bienestar de la ciudadanía”.

Al preguntarle su decisión de pronunciarse como regidora independiente; contestó; “porque no traíamos un respaldo del partido, por el cual fui electa, pero por supuesto agradezco la plataforma y que me abrió las puertas y que gracias a ese partido estoy aquí, pero si tenemos que recalcar y resaltar que es un partido que ha ido perdiendo rumbo y perdiendo la finalidad por la que fue conformado y no podemos continuar con un partido que no nos da la seguridad, una garantía por la cual nosotros responderle a la ciudadanía, nosotros estamos aquí por la gente que cree en nuestra persona y el partido no te da la certeza de poderle responder de alguna necesidad y entonces nuestro compromiso siempre va a ser el mismo con la gente no con un partido político”.

Mencionó que tiene su domicilio en el ejido Manantial, al sur del municipio y que ha trabajado en los ejidos cercanos y reiteró que seguirá haciéndolo pues si bien personas “casadas” con Morena, haciendo alusión a que la alianza que se hizo en la elección para los Ayuntamientos, también hay quien tiene gratitud con su persona.