En la Comarca Lagunera hay mucho talento: Ana Bertha Espín

La actriz, Ana Bertha Espín, felicitó a la Comarca Lagunera por el talento artístico que ha dado, desde la música, hasta los deportes y pasando por la actuación.

En una entrevista con El Siglo de Torreón con motivo la reciente temporada de Vecinos, recordó que La Laguna ha dado grandes estrellas como Markin López, Humberto Zurita o la fallecida Carmen Salinas. "Markin salió buenísimo para la comedia. Ha sido una gran aportación para Vecinos (Donde encarna a 'Rocko')".

"Ahí están también Humberto, Carmen y qué me dicen del futbol, el Santos les ha dado muchas satisfacciones. Felicidades, en verdad que en la Comarca Lagunera hay mucho talento", comentó.

Vía telefónica, Espín se mostró entusiasmada por la buena aceptación que ha tenido la temporada número 15 de Vecinos, producción de Elías Solorio.

"Iniciamos con bastante rating. Vecinos siempre comienza y sigue su curso con el pie derecho. La gente nos quiere mucho, nos identifican, desde los niños hasta los abuelitos. "Parte del éxito de este programa es que es familiar y que todo mundo lo puede ver. Me siento afortunada de seguir en este proyecto", resaltó.

En ese sentido, la primera actriz mencionó que Solorio ha sabido manejar, "a la perfección" el humor del programa en donde también participan César Bono, Mayrín Villanueva o Manuel "Flaco" Ibáñez.

"Nuestro productor ha tenido el tino de conservar el humor blanco. De igual manera, hay que darles el mérito a los escritores, pues siguen manteniendo la atención del público después de tantos años. Todos los que estamos en Vecinos somos una familia".

Comentó Ana Bertha que tanto ella como varios de sus compañeros son identificados en las calles con los nombres de sus respectivos personajes, como el de ella, que es "Lorena Rivers".

"Luego me gritan en la calle, 'Doña Lore'. Comentamos todos que yo he hecho muchas cosas, pero la gente me para y me dice, 'Usted es la de Vecinos, verdad' y a todos nos pasa igual, nos identifican por Vecinos, eso significa que el programa es muy visto".

Algo que subrayó de Vecinos es la aparición de diversos actores en cada una de las temporadas, independientemente de los que están de planta. "Siempre tenemos invitados. Esta vez contamos con Lucía Méndez, Erika Buenfil, Luz María Aguilar, o Pedro Romo. Ahora, como en una familia, también hemos pasado por muertes de compañeros como Polo Ortín y Octavio Ocaña, que los llevamos siempre en nuestros corazones".

Por otro lado, Espín comentó que además de Vecino se le ve en la telenovela Eternamente amándonos, producida por Silvia Cano.

"Bueno, corro de un foro para otro. Ha sido bastante estresante, pero estoy muy contenta porque estoy viva y haciendo lo que me apasiona. La novela es muy romántica y tiene historias que al público le gustan".

En la trama, Ana Bertha, encarna a "Irma", una mujer fuerte, pero a la vez resentida con la vida.

"Ella tiene mucha fortaleza. Es un personaje que cada vez ha tomado una mayor fuerza. Me toca lidiar con el personaje de Diana Bracho a quien quiero mucho, pues tenemos años de conocernos".

Ana Bertha cuenta con una trayectoria impecable y el respeto del público se lo ha ganado a pulso.

"Estoy agradecida con Dios, con la vida que me han permitido estar donde me gusta estar, claro, uno se va forjando el camino, pero también las circunstancias se han dado. La verdad que sí, soy muy afortunada. "Si tú respetas al público llevando una vida digna, entregando lo mejor de ti en escena y siempre yendo al 100 por ciento en tu trabajo; eso hará que la audiencia también te dé un lugar especial en su corazón".

Ana Bertha Espín tenía que volver a los foros, no sin antes mencionar que espera volver pronto a Torreón. "Estaría muy padre hacer un programa de Vecinos allá. Espero y Markin López también nos invite a comer a La Laguna".