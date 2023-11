De manera extraoficial ha circulado en redes sociales que La Academia de TV Azteca volvería con una edición el año que entra.

De acuerdo con algunos periodistas; los jueces serían Arturo López Gavito, Lolita Cortés y Horario Villalobos. Posiblemente, se integre al panel, Paty Cantú y como conductor quedaría Marco Antonio Regil.

Hasta ahora, la Televisora del Ajusco no ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto, pero mientras son peras o manzanas, aquí haremos un repaso de los laguneros que han estado en el reality show.

La lagunera, Wendolee Ayala, participó en la Primera Generación de la Academia.

Interpretó temas como Like a Virgin y logró avanzar en el programa algunas semanas.

En la actualidad, "Wendo" es madre de dos pequeños y sigue muy activa en la música, la actuación y las redes sociales. Acaba de lanzar el sencillo La corta venas.

En una entrevista con "El Defensor de la Comunidad" expresó que, "siempre estaré agradecida con La Academia porque es el escenario donde me di a conocer".

En la tercera generación destacó la fallecida Hiromi Hayakawa, lagunera que tras su paso por el concurso logró ganarse un lugar en el teatro musical mexicano en obras como Mentiras y Bule Bule. Participó también en proyectos de TV y en la serie El Chema, al lado de Mauricio Ochmann.

En octubre pasado, la puesta en escena, Mentiras, se presentó en el Teatro Nazas. Al término de la segunda función, se le rindió un homenaje en el que estuvieron presentes sus padres.

José Francisco Betancourt Cárdenas, de Gómez Palacio, formó parte de los 47 aspirantes a la Academia Bicentenario que se desarrolló durante 2010.

"Pepe" no duró mucho en la competencia. Tiempo después continuó laborando en la farándula.

En 2011, la torreonese Denisha, participó en La Academia; recibió un gran apoyo de su familia y de mucha gente de la República Mexicana.

Cuando dejó el realilty show, Denisha siguió tocando puertas. Se le ha visto en novelas, programas unitarios y como conductora.

En el verano de 2021, la cantante formó parte de Survivor. Ella dio la sorpresa, pues hizo a un lado sus miedos y logró llegar casi a la final.

"Hay un antes y un después para mí luego de Survivor; este se volvió una lección de vida. Cada día no sabía si podía resistir; ahora que volteo y lo veo desde fuera me doy cuenta de que ha sido un gran regalo de vida. Después de esto, puedo con lo que me ponga la vida enfrente", dijo a El Siglo tras su salida de Survivor.

En La Academia de 2018, estuvo el lagunero, Fernando Ortiz, quien se quedó a sólo un concierto de pasar a la final del show.

Fernando continuó participando en proyectos para Televisión Azteca y ha logrado seguir con éxito en los escenarios.