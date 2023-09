En Gómez Palacio, 'va el ching... contra grafiteros', advierte alcaldesa

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, aseguró ante el pleno del Cabildo en la sesión pública ordinaria de ayer, que "va el ch..." contra los grafiteros por parte de su gobierno, por cometer actos de vandalismo en espacios públicos que incluso ya han sido pintados y rehabilitados varias veces en este mismo año. Comentó que a quien no le parezca su decisión, podrá hacerlo distinto cuando sea presidente (a) municipal.

"Ya llegas a un momento que estamos como con los niños chiquitos, de que ya te llamé la atención, ya te lo pedí de muy buena manera la primera, la segunda, y a la tercera va el ching..., perdón la expresión, porque no puedo, bueno, a mí no me gusta ver a mi Gómez así", dijo la alcaldesa.

Comentó que durante los recorridos nocturnos que ha realizado ha sido testigo de lo anterior y que implica un doble y hasta triple esfuerzo del Ayuntamiento, tanto en recursos humanos como materiales para mantener en buenas condiciones áreas que ya habían sido pintadas y rehabilitadas. Un ejemplo es en Los Álamos, donde el recién aperturado centro comunitario actualmente ya fue 'grafiteado'.

"Lo voy a tener que hacer porque la ciudad no está para el antojo de nadie, de los que quieran venir a rayarnos... He dado la instrucción desde el día de antier de tener un padrón y ya los tenemos localizados en qué colonias están, a qué hora se mueven", dijo Herrera Ale, quien aclaró que una cosa es el arte del graffiti. "A los que les podemos prestar lugares para que plasmen su obra y otra cosa muy distinta y diferente es que agarren aerosoles y rayen la ciudad".

Comentó que mandarán cartas a las tiendas de venta de aerosoles para que no vendan a menores de edad, pues podrían aplicar sanciones y lo mismo hará contra los padres de familia de los menores de edad que realicen estas acciones y según la gravedad del caso, también los menores podrían recibir correctivos "porque no puede ser que un padre o una mala familia no sepa dónde están sus hijos ni lo que andan haciendo", aseguró.

CERO TOLERANCIA

La alcaldesa dijo que ya dio la orden de que haya cero tolerancia en estos casos y que la próxima semana hablará de las sanciones que se van a aplicar y que no habrá 'tregua' ni con los integrantes de Cabildo que intercedan por estas personas, ni con los padres de familia, ni aunque intervenga Derechos Humanos.

"Ni con Derechos Humanos. Así de clara estoy. No hay tregua. No me interesa dialogar con nadie y es una instrucción que estoy dando y la instrucción de la presidenta municipal se cumple y se agota el tema. Al que le parezca qué bueno y al que no le parezca, cuando sea presidente municipal que haga lo que tenga que hacer; en este momento esta es mi orden", aseguró la alcaldesa, quien enfatizó que a un año de su gobierno ya son muchas las consideraciones que se han tenido con estos jóvenes.

El regidor de Morena, Armando Navarro, dijo que se sumaba a esa indignación que causa el ver los espacios públicos en mal estado y admitió que se trata de un tema de vandalismo el que enfrenta el Ayuntamiento.

La alcaldesa mencionó que a toda acción hay una reacción, y que ella ya se cansó de hacer llamados porque la gente no hace caso y que ahora se atendrán a las consecuencias "y van a ver lo que les va a pasar".

La alcaldesa dijo que tiene toda la facultad para aplicar la ley.