En enero arrancan con obras pavimento y drenaje: Leticia Herrera

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, aseguró ya dos veces ante el pleno del cabildo de Gómez Palacio que dedicará los dos últimos años de su administración a realizar obras de pavimentación y drenaje. Dijo que en enero arrancarán.

“A partir del mes de enero del año que entra no voy a destinar un solo recurso de los ingresos propios del Municipio y del Ramo 33 si no es para el drenaje y pavimentación. Esto ya está trabajado. Que nos den oportunidad para el año que entra pues vamos a dejar todo lo que se pueda de drenaje y pavimento. Dos años me voy a dedicar a estar pavimentando Gómez y viendo lo del drenaje. Lo vuelvo a repetir. Ya empezamos”, señaló la alcaldesa.

Comentó que Gómez Palacio tiene grandes necesidades de mejora de infraestructura en ambos rubsro, tanto en pavimento como en drenaje y que desde este año han estado realizando obras en ese sentido, pero que será con el presupuesto del 2024 cuando se establezcan como un eje central entre las prioridades de la administración, ya que además la ciudad tiene daños tanto por las lluvias como por el abandono en que estuvo durante los últimos años.

“En enero empezamos con el drenaje y el pavimento en todo Gómez Palacio. Así me tarde los dos años de mi administración pero tengo que dejar el drenaje en su mayoría de las colonias sobre todo que esté a la perfección y el pavimento también. Es un compromiso que yo hice con el pueblo de Gómez Palacio y yo lo que digo lo cumplo”, refrendó la alcaldesa ante el Cabildo.