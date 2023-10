en el Bosque Carranza

'asusta'

Vayron Infante

Los sustos están a la orden del día por la llegada de Halloween. Un extraño suceso ocurrió recientemente en el Bosque Venustiano Carranza.

Eran las 7:00 de la tarde. Los corredores, parejas de enamorados que se esconden entre las sombras, animales y algunas familias le daban vida al lugar.

Todo transcurría normal, pero cuando alguna de esas personas pasaba por el exterior del Museo Regional era inevitable que su mirada se enfocara en un peculiar ser.

Había algo o alguien con una gran calabaza de sonrisa macabra. Tenia la cara y otras partes de su cuerpo vendadas.

"Mamá, ¿qué es eso?", dijo un niño que paseaba con su madre. Le contestó que no tenía ni idea y mejor se retiraron.

Las cámaras del programa Mundo Friki de El Siglo de Torreón interceptaron a ese extraño ser y resultó ser una lagunera que ha dedicado gran parte de su vida al mundo del "cosplay".

Su nombre es Vicky Carrillo, mejor conocida como "Yuu Cosplay". Ella se vistió de "Naoko Kirino" del manga llamado Pumpkin Night. Su autor se llama: Masaya Hokazono.

En entrevista con dicho programa de "El Defensor de la Comunidad", "Yuu Cosplay" comentó de qué trata Pumpkin Night.

"Es un manga de terror 'gore' de Japón que te cuenta la historia de un estudiante que quiere tomar venganza en contra de las personas que arruinaron su cara".

Vicky mencionó que desde hace muchos años se ha sentido atraída por todo lo relacionado con el terror, por lo que estas fechas son sus favoritas.

"Me agrada ver la sangre, ver cómo se desarrolla todo en el terror. El dibujo del manga Pumpkin Night me llamó la atención, pero principalmente el que usa la calabaza para ocultar primero su identidad. Es muy bonita", explicó.

Durante la charla en la que en plena noche los pájaros que duermen en el bosque volaban de un lado a otro asustados, Carrillo compartió de qué manera elaboró el "cosplay" de "Naoko Kirino", algo que no fue nada fácil.

"Busqué cosas que pudiera comprar y que tuviera a la mano. El material es goma eva, que es el fomi, pero más grueso. Usé también técnicas de pintura y otras cositas.

"Todo estuvo difícil. Nunca había hecho algo de este estilo yo misma, fue muy complicado, el material lo conseguí algo caro y valió la pena porque me sirvió para mas cosas, sin embargo, me fue difícil manejarlo porque no tenía herramientas en ese momento y era la primera vez que usaba todo eso, sí fue complicado pegarlo. Lo más fácil fue la pintura porque siempre me ha gustado ese rollo".

Al ser una conocedora del terror, la joven dio su punto de vista sobre el género de terror que se hace en Estados Unidos y el asiático.

"Siento que el terror oriental va un poco más fuera de lo típico porque tiene mucha variedad de monstruos más de las que hay en Norteamérica y se enfocan bastante en la sangre, algo que en EUA limitan un poco".

Vicky le recomendó a los laguneros lecturas y animes que puedan disfrutarse de principio a fin en estos días de Halloween.

"En cuanto a mangas recomiendo completamente Pumpking Night y Dolly Kill Kill y sobre animes, Gantz y Elfen Lied".

Por otro lado, Carrillo mencionó que espera seguir destacando en el mundo del "cosplay".

"Voy a continuar tratando de ofrecer proyectos grandes. Quiero presentarme en convenciones no solo de La Laguna, sino también de Nuevo León o Durango".

En redes sociales, la joven se encuentra como "Yuu Cosplay 1".

Vayron Infante