En desacuerdo, alcalde de Lerdo por multa a polarizados

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, declaró que las condiciones de este municipio y las de Torreón son distintas y que aún no está de acuerdo en aplicar multas o sanciones a los ciudadanos por el uso del polarizado, obligándolos al retiro del mismo.

"Yo estaré valorando en su momento la implementación o no de dicha medida. Cada municipio es autónomo, cada quien toma sus propias decisiones. Yo aquí en el municipio todavía no estoy de acuerdo", comentó el alcalde durante una entrevista realizada al término de la sesión de Cabildo, aunque dijo que se han tenido reuniones.

"Estuvimos en una reunión con el nuevo general y no se tocó el tema del polarizado en particular, pero habremos de tener la próxima semana una reunión del Mando Único, que es donde habremos de tomar los acuerdos. Yo he estado deteniendo esa medida a través de las áreas de Vialidad y de la propia Policía Municipal, porque yo lo he dicho una y otra vez, es muy distinto el tema de Lerdo y el de Torreón".

El presidente municipal hizo hincapié en ciertas diferencias y su intención de permanecer más cercano a la población sin tener conflictos de tipo social.

"En Torreón hay alrededor de un millón de habitantes y aquí somos 163 mil y mucha gente conoce al alcalde y en esa parte, el tema administrativo que representa y la implementación de esa política pública, pues hay que medir el impacto social que tendría… Ocasionaría un conflicto", aseguró.