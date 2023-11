En declive, Clínicas del Magisterio en Coahuila

Entre la burocracia, la falta de medicamentos, insumos y médicos especialistas, va en declive el servicio que se brinda en las Clínicas del Magisterio de Coahuila. En Torreón, ayer la familia de una paciente de 47 años que llegó el lunes 13 de octubre a Urgencias con probable miomatosis uterina, decidió sacarla del hospital debido a que el ginecólogo oncólogo que se le asignó desde su ingreso, nunca se presentó.

Por "un acto de humanidad", la paciente siempre estuvo siendo atendida por un médico del área de consulta además de que para ser pasada a piso, tuvieron que ir a una farmacia externa para comprar una prueba rápida de detección de Covid-19 ya que la clínica no tenía.

"Y luego a las 7 de la mañana le indicaron una inyección pero se la pusieron a las 7 de la tarde del mismo día, porque hay mucha burocracia, tienen que solicitarlo, autorizarlo y luego traerlo. Si queremos una atención rápida nunca la vamos a tener porque realmente los poquitos médicos que están aquí hacen milagros, no tienen ni material, no tienen un soporte de médicos especialistas, los pocos que vienen son altruistas o vienen por humanidad porque no sé si estén bien pagados", dijo Araceli, hermana de la mujer que estaba hospitalizada.

Mencionó que en el acta médica voluntaria pusieron que el doctor tratante nunca se presentó "y que nos vamos por eso y por falta de insumos, ahorita mi hermana está estable, se va a ir ambulatoria y mañana la llevamos a una clínica privada".

Otro caso ocurrió el pasado 16 de noviembre. El maestro jubilado José Ignacio y originario de Torreón estaba internado en Urgencias en la Clínica del Magisterio de Saltillo.

Su diagnóstico era delicado ya que presentaba extensa hemorragia subdural, según un estudio TAC emitido desde las 3:30 de la tarde. Eran casi las nueve de la noche, y seguían a la espera de la atención de un médico especialista, "Nos encontramos esperando la atención del médico especialista; nos informan que el neurólogo de la Clínica declaró a distancia (y sin presentarse en la clínica) que es un asunto que le corresponde al neuro cirujano", informó la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila . Cerca de la medianoche y después de una solicitud que hicieron a la Dirección del Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se ordenó su traslado a un centro médico particular, con cargo a la misma.

PIDEN REINGENIERÍA

Patricia Nieto, integrante de la coalición, dijo que la situación en las cinco Clínicas del Magisterio del estado es deplorable y que en la administración estatal (que está a punto de concluir) no se veló por la salud del magisterio por lo que "es una mala cuenta" que dejará el gobernador Miguel Riquelme.

"El deseo hubiera sido que durante el sexenio se hubiera mejorado el servicio, que las clínicas hubieran sido restablecidas en muchas de las formas de atención que brinda, pero al contrario, dejaron caer las instituciones, fue decreciendo con médicos que se renunciaron, que despidieron, se jubilaron y ya no los sustituyeron, especialistas igual, mejor renuncian por los malos sueldos y la falta de recursos para trabajar".

Comentó que están esperando que tome posesión Manolo Jiménez Salinas como gobernador de Coahuila para buscar el diálogo y presentarle la problemática así como propuestas de solución, como cambios a las leyes orgánicas de la administración pública y de las instituciones de seguridad social, corregir altos sueldos a los funcionarios "de escritorio" y mejorar la atención a los usuarios de las Clínicas del Magisterio, de pensiones, vivienda y seguros de retiro.

"Se tiene que hacer una reingeniería en el tema del servicio médico y de la administración de las instituciones". Nieto, agregó que las cuatro representaciones sindicales de la UAdeC, UAAAN y la Sección 38 del SNTE "están simulando" pues pese a que tienen facultades para la defensa de los trabajadores y representación en los Consejos de Administración de Pensiones y Servicio Médico "no se ve que hayan hecho nada por exigir que las cosas cambien".