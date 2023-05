En Coahuila el único que representa la transformación es Armando Guadiana: Claudia Sheinbaum

En entrevista para lado B, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, dialogaron sobre el proceso electoral en la entidad.

Sheinbaum aclaró que su visita a La Laguna se debe para apoyar al candidato morenista, “hoy estamos aquí dentro del marco electoral, que no quede ninguna duda de que estamos apoyando a quien representa la transformación, que es Armando Guadiana… Es importante que sepa el auditorio que nos escucha que para elegir a un candidato o candidata se utilizan encuestas y las personas firman, esto es muy importante, no se puede traicionar eso, porque cuando se traiciona algo que uno firmó, entonces se traiciona todo, se traiciona no solamente la convicción, sino se traiciona al pueblo… Aquí en Coahuila el único que representa la transformación y que conoce a su estado es Armando Guadiana”.

“Tenemos muchas cosas en común, los dos nos dedicamos a la ciencia y eso nos hace tener muchas cosas en común, por lo mismo yo sé que él es un gran representante y va a ser un buen gobernante”, dijo Sheinbaum sobre su amistad con Guadiana

(VAYRON INFANTE)

Sobre su perfil como política, más enfocado al tema científico y académico, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, dijo que “la 4T está a favor de la ciencia y del desarrollo científico como parte fundamental del desarrollo y también de las fuentes renovables…Vamos por la transición energética y por supuesto que se requiere la ciencia, el desarrollo tecnológico, la innovación. Armando (Guadiana)”.

El candidato de Morena, por su parte, dijo admirar a Sheinbaum, más por ser doctora en Ingeniería, licenciada en Física, MC, y doctora, que por el puesto público que tenga. “Yo le digo, independientemente de ello, dicen que mi pecho no es bodega, hay que conectar la cabeza con el carácter y el corazón…Yo pienso que la próxima presidenta de México va a ser una mujer y va a ser doctora”.

En cuanto al proceso electoral en Coahuila, Guardiana enfatizó que “la lucha es entre el PRI y Morena, lo que es PT y Verde se están convirtiendo en aliados del PRI, el PRI de Coahuila es el más corrupto de toda la república, a eso nos estamos enfrentando…Si ahorita fuera la elección, tenemos encuestas de los 16 distritos del estado, estamos en mayoría en intento de voto…Vamos a hacer que crezca más el movimiento para que la intención de voto sea mayor”. En caso de no resultar ganador de las elecciones, Guadiana dijo que si la gente sale a votar “no tiene duda de que ganarán las elecciones”.

“Aquí en Coahuila tenemos 20 años prácticamente del clímax de corrupción, este peñanietito que está de candidato del PRI es hechura de Humberto Moreira, son hechuras de lo mismo, representan lo mismo…Por el bien de Coahuila queremos que se establezca la ética ,la moral, la transparencia, el buen gobierno”.

(VAYRON INFANTE)

Sobre las alianzas entre el PVEM y el PT con gubernaturas, Claudia Sheinbaum dijo que “quien está representando esos partidos hoy en la elección de Coahuila ha querido dar una imagen de que ellos también son parte del movimiento de transformación, eso es falso, aquí en Coahuila eso es falso. El único que representa que ha estado y que fue leal al resultado, que ha sido leal a todo este proceso, es Armando Guadiana, ellos están haciendo juego al PRI en este momento. La única persona que ha estado cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no lo ha traicionado es Armando Guadiana, eso es muy importante, que quede muy claro a la hora de que vayan a decidir. La lealtad es el valor más grande, uno de los valores más grandes en la vida, en la política también”.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Een el tema de que distintos funcionarios del Gobierno federal han visitado distintas ciudades del país para acompañar a candidatos, Sheinbaum dijo que en su caso particular, como jefa de Gobierno, cuando sale es por invitación. “Hoy vengo aquí como militante de Morena a acompañar a Armando Guadiana”.

Además, Sheinbaum reconoció aspirar a la presidencia de la república, “cuando termine la elección en Coahuila y en Estado de México y nos llamará el partido para definir. Aprovecho para decir que yo tengo toda la confianza en la presidencia de nuestro partido y ellos van a definir en su momento cómo va a estar”.

(VAYRON INFANTE)