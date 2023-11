En 10 meses me jubilo, deberían estar hasta contentos: AMLO

Al referir que está por concluir su periodo al frente de la Presidencia de México, el Andrés Manuel López Obrador expresó que "la mafia del poder" debería estar contenta porque 10 meses se jubila.

En su conferencia mañanera de este miércoles 29 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador volvió a recomendar a los jóvenes que no tengan mucho apego al dinero ni al poder. "Yo en 10 meses ya me jubilo, deberían estar hasta contentos los de la mafia del poder, si ya me voy a ir.

"No sé por qué tanto coraje, ya termino mi ciclo y sostengo, y eso también se lo recomiendo mucho a los jóvenes, de que no hay que tener mucho apego, ni al poder ni al dinero. La felicidad es estar bien con uno mismo, y con nuestra conciencia y con el prójimo", expresó López Obrador.

"El dinero puede producir felicidad efímera, pero a veces lleva a la infelicidad, lo más importante son los valores", añadió.