Empresas se 'relajan' para cubrir vacantes

Ante el conflicto para cubrir vacantes, las empresas han relajado sus procedimientos de contratación, por lo que la mayoría ya no pide carta de antecedentes no penales a los aspirantes, en muchos casos tampoco se solicita la cartilla e incluso se han dejado las pruebas de antidoping.

Luis Garnier Flores, presidente de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial de Torreón, consideró que existe una apertura actualmente hacia las personas que ya cumplieron con su sentencia y que pueden desempeñarse laboralmente de manera positiva, por lo que la contratación se basa específicamente en las evaluaciones que realizan los departamentos de Recursos Humanos.

"Más que los antecedentes penales, la problemática fuerte son ciertas drogas, entonces sería más estar identificando a personas que a lo mejor nunca han tenido un antecedente penal pero que comienzan a presentar conductas o problemas en el trabajo que involucran a la familia, a lo mejor se le va a rechazar por esa razón", comentó.

Recordó que hace dos años hicieron una visita los empresarios de la Ciudad Industrial al reclusorio por invitación del entonces director, a fin de conocer las actividades productivas y talleres que los internos desarrollan, de modo que se les pudiera ofrecer espacios laborales. Refirió que ahí cuentan con una pequeña maquila, mueblería, panadería, entre otros, por lo que fue muy grato conocer de su trabajo.

"Yo, en lo personal, en mi negocio, no solicitamos carta de no antecedentes penales, y ya hay muchas empresas que no lo hacen", dijo.

Señaló que en la Ciudad Industrial se tiene una oferta de 400 vacantes desde el inicio de 2023 y hasta el momento no se han logrado ocupar, pues existe una problemática en función de la rotación de personal, donde los aspirantes a un puesto lo abandonan a la semana o incluso, en días.

Esta situación se atribuye tanto al uso de drogas como a las becas del Bienestar, que se proporcionan a jóvenes que no trabajan ni estudian, por parte del gobierno federal.

Garnier Flores señaló que las empresas han optado por relajar algunos procedimientos como el dejar de solicitar la carta de no antecedentes penales y también la aplicación de las pruebas antidoping.

La Cámara de Senadores aprobó eliminar la carta de antecedentes no penales como un requisito para acceder a un empleo tanto en el sector privado como en el público, al modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicios del Estado.

Las modificaciones se relacionan con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de la carta de antecedentes en los procesos de reclutamiento, sin embargo, se mantendrá como requisito en cuatro situaciones específicas que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal, las cuales son: cuando este documento lo soliciten autoridades administrativas o judiciales para una investigación criminal; cuando sea necesario para ejercer un derecho o cumplir con un deber legal; en los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible. Y cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.

El dictamen se encuentra en análisis para su votación en la Cámara de Diputados.