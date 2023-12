Empresarios jóvenes usan las tecnologías

La totalidad de los negocios de emprendedores jóvenes entienden la nueva dinámica económica que obliga a los comercios a ofrecer el pago con tarjeta para no perder ventas, afirmó su representante.

"Dentro del Consejo de Empresarios Jóvenes, yo creo que el cien por ciento de los negocios tienen una terminal bancaria o aceptan transferencia; en ese sentido, los jóvenes sí estamos actualizados", estableció el presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Alejandro Treviño Gamboa.

Aunque reconoció que se debería hacer un diagnóstico para apoyar a quienes aún no hacen uso de las nuevas tecnologías para potenciar sus negocios. Y es que explicó que las ventas en línea, el uso de plataformas digitales y ventas a domicilio son aspectos que ya se utilizan de manera cotidiana en estos negocios ya que se sabe que "si tu negocio no está en internet actualmente no está en ningún lado", señaló.

Expuso que se deben utilizar todas las redes sociales que existen en la actualidad donde se pueda poner una reseña del negocio y se pueda hacer la publicidad de la mercancía que se ofrece para que las personas, desde la comodidad de su hogar, puedan adquirir algún producto.