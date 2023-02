Empresa ferroviaria se ausenta de reunión en Ohio y eleva preocupaciones por sustancias químicas

Una reunión pública destinada a disipar las preocupaciones sobre un derrame de sustancias químicas tóxicas en una ciudad de Ohio solo alimentó la ira cuando la compañía ferroviaria en el centro del desastre no se presentó, de acuerdo con el reporte de la BBC.

Los funcionarios de Norfolk Southern Railway mencionaron preocupaciones de seguridad cuando abandonaron un tren que transportaba productos químicos que se descarriló y se incendió hace 13 días. Tras el descarrilamiento, los equipos de emergencia realizaron una liberación controlada de cloruro de vinilo sobre los cinco coches con riesgo de explosión.

Un espeso humo negro se cernía sobre las ciudades del este de Palestina, pero los funcionarios encargados de la calidad del aire trabajaron arduamente para tranquilizar a los lugareños y asegurarse de que todo saliera según lo planeado. A pesar de las garantías de los funcionarios, muchos residentes dijeron que siguen preocupados por el daño potencial que, según dicen, ha afectado a las personas y la vida silvestre.

Miles de peces muertos fueron arrojados a las vías fluviales de la ciudad, mientras que la gente dijo a los medios locales que sus pollos murieron repentinamente y sus mascotas se enfermaron. Muchos han informado de dificultades con sus pruebas de calidad del agua, alimentando la desconfianza de lo que perciben como una respuesta ineficaz e inadecuada a la crisis.

Incluso antes del evento, la ausencia de la empresa enfureció a muchos residentes. “Tienen algo que ocultar. Si saben cómo responder a las preguntas, no retrocederán”, dijo Jaime Kotza, residente de Palestina Oriental. "Fue como si una bomba hubiera atravesado nuestra ciudad".Bajo pancartas y murales en el gimnasio de una escuela secundaria local, cientos de personas bombardearon a los funcionarios con preguntas repetidas y, en ocasiones, llenas de blasfemias sobre la calidad del aire y el agua.

“Yo también estaba deprimido. El alcalde de Palestina Oriental, Trent Conaway, dijo: Vivo en una comunidad como la suya y mi rostro muestra el cansancio. "Estoy tratando de resolverlo".Unas horas antes de la reunión, Norfolk Southern Company anunció que no asistiría. En un comunicado, la compañía dijo que estaba "cada vez más preocupada por el aumento de las amenazas físicas a los empleados" debido a la posibilidad de que "partes externas" estuvieran involucradas.

(AP)

Chris Wallace, que ha vivido durante mucho tiempo cerca de un arroyo local y aún no puede regresar a su hogar, le dijo a la BBC que muchos en la ciudad han temido durante mucho tiempo la velocidad de los trenes que pasan por el este de Palestina y el peligro potencial de agotamiento. personal. "Deberían estar aquí para responder preguntas", dijo. “Tienen mucho que ocultar. No quieren que sepamos nada. Nos bombardearon."La BBC se puso en contacto con South Norfolk para hacer comentarios. En varias ocasiones, los funcionarios involucrados se vieron obligados a pedir a los residentes locales que fueran civilizados, y el alcalde Conaway les dijo a los participantes que "todos somos adultos".

Wallace y Koza dijeron que están trabajando con otros residentes locales, contratando expertos externos para analizar el suelo y el agua y contratando abogados para responder preguntas legales.

En el gimnasio repleto, los funcionarios, incluido el congresista estadounidense Bill Johnson, fueron interrogados repetidamente sobre lo que muchos residentes locales dicen que son pautas de salud contradictorias y confusas.

“Siguen diciendo que puedes beber agua, pero también puedes beber agua embotellada”, dijo Scott McClure. "No es una respuesta. Es una contradicción, vivir para que todos lo vean".En los días posteriores al accidente, algunos residentes dijeron que tenían dolores de cabeza y náuseas. Después de monitorear la calidad del aire, la Agencia de Protección Ambiental anunció a principios de esta semana que no encontró niveles dañinos de contaminación.

También ha monitoreado el aire en cientos de hogares y dijo que no encontró químicos. Aunque los funcionarios del evento reconocen que las toxinas del descarrilamiento son mortales para la vida silvestre, especialmente para los peces, el jefe del Departamento de Salud de Ohio, Bruce Vanderhove, le dijo a la multitud que los niveles de toxinas en el aire y el suministro de agua están muy por debajo de los niveles que pueden dañar a los humanos.

(AP)

"Si no hay nada en el aire o el agua, ¿por qué la gente se enferma?" preguntó una mujer en la grada ante los aplausos de todo el estadio. En cuanto al representante Johnson, ofrece lo que llama "sentido común".

"No soy médico y no soy químico", dijo. "Si tiene enfermedades y condiciones que no tenía antes del 3 de febrero, consulte a su médico. Anótelo".Se espera que el jefe de la Agencia de Protección Ambiental de EUA (EPA, por sus siglas en inglés), Michael Regan, viaje el jueves a Palestina Oriental para reunirse con funcionarios locales y evaluar la respuesta al descarrilamiento.

En un comunicado, la EPA dijo que discutiría "el monitoreo del aire y el trabajo de la agencia para garantizar la salud y la seguridad públicas".

Pero para algunos residentes locales, la visita del Sr. Regan es muy poco y muy tarde. "No tengo absolutamente ninguna fe", dijo un joven, que pidió ser identificado solo como Owen. "La respuesta que dieron fue probablemente cierta. Pero no los entregan de una manera que haga que alguien se sienta mejor."