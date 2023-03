'Emprenderé acciones legales', Kalimba rompe el silencio tras ser señalado de acoso

Tras ser señalado de acoso y tocamientos indebidos por parte de Melissa Galindo, Kalimba rompió el silencio y negó categóricamente dichas acusaciones: "Siempre he respetado a todas las personas con las que comparto un proyecto".

Este jueves, la cantante Melissa Galindo sorprendió a sus seguidores al revelar los presuntos tocamientos que sufrió por parte del integrante de OV7 cuando se encontraba trabajando en su disquera.

"Me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho (...) De pronto, sentí que algo tocó mi vagina, o sea su mano la recorrió hacia arriba de mi vagina", señaló a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

Estos señalamientos generaron un sin fin de controversia a través de redes sociales, lo que provocó que Kalimba rompiera el silencio y, mediante un comunicado, negó estos hechos.

"Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario", comenzó.

Tras esto, el intérprete negó estas acusaciones y señaló que tiene pruebas para probar su inocencia.

"Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal", se podía leer en otra parte del documento.

"Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos", sostuvo.

Posteriormente a esto, Kalimba reveló que estas serán las únicas declaraciones que lanzará en torno al tema.