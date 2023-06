Emprenden alumnos de planteles del CECyTED Laguna con 'Mix de Marketing, las 4P’s'

Unos 150 estudiantes de tres planteles de La Laguna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Durango (CECyTED) participaron esta mañana en la exposición de proyectos “Mix de Marketing, las 4P’s”, esto como parte de la culminación de su ciclo escolar febrero-julio 2020-2023. Las 4P’s del marketing son producto, precio, plaza y promoción y fueron empleadas por los jóvenes de sexto semestre para crear estrategias y lanzar un nuevo producto al mercado. Todos los proyectos que se presentaron fueron evaluados.

La sede del evento fue el plantel No. 11 El Vergel y la idea surgió con la necesidad de reafirmar y aplicar los conocimientos adquiridos por los alumnos a lo largo de su estadía en la preparatoria y como actividad de cierre de semestre. Después fue evolucionando, dándole un giro de empleabilidad, en el cual los jóvenes tuvieran una opción de crear un negocio propio que les permita contribuir a la economía familiar. Posteriormente, se decidió compartir esta iniciativa con otros planteles como el CECyTED No. 15 plantel San Felipe y CECyTED No. 13 plantel Nazareno.

La organización estuvo a cargo de la carrera Técnico en Logística que encabezan las docentes del plantel No. 11 Brenda Leticia González González, Daniela Corona Gaytán y Dalia Verónica Bañuelos Valenzuela, contando con el apoyo de la directora del plantel Bertha Alicia Valdés Alvarado. “Son los proyectos finales, se trabajó durante seis meses guiando a los chicos hacia emprender nuevas opciones para generar un recurso. Analizaron los productos que ya existen en el mercado, las mejores que se pueden hacer y crearon sus propios productos”, mencionó la directora.

Agregó que en la actualidad, estos planteles están vinculados con instituciones educativas de nivel superior a fin de que las y los estudiantes, la mayoría de comunidades rurales, puedan continuar con sus estudios y disminuir los niveles de deserción escolar.