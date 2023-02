Empleado de Elektra gana demanda laboral y embarga sucursal por 750 mil pesos en Cancún

Ricardo Salinas Pliego se encuentra en los tópicos más buscados de internet a causa de un trabajador de Elektra que le ganó una demanda laboral. El empresario generó polémica con la contestación que le dio a su exempleado.

Un extrabajador de Elektra demandó a la empresa, pues se negó a pagarle 750 mil pesos que le debían. Según lo difundido por medios locales, actuarios procedieron a la sucursal ubicada en el Centro de Cancún, Quintana Roo, para realizar el embargo.

Como es costumbre, Salinas Pliego no se quedó callado ante la noticia y aprovechó el alcance que tiene en su cuenta personal de Twitter para emitir sus declaraciones respecto al suceso.

El exempleado de Elektra habría laborado alrededor de seis años en la sucursal. Al finalizar el contrato laboral, no estuvo de acuerdo con el pago que le dio la empresa, por lo que procedió por la vía legal.

Al concederle el beneficio de la demanda, el establecimiento se vio obligado a indemnizar con 750 mil pesos, pero el pago se realizó con mercancía.

Con el acontecimiento, Salinas Pliego envió un mensaje al exempleado y aprovechó para felicitarlo. "Felicidades a cualquiera que vaya a juicio y gane… bien merecido", escribió en un tuit que alcanzó poco más de 570 mil visualizaciones.

El propietario de Elektra añadió "Me va a llevar 1.3 minutos de mi vida recuperar esos $750,000 pesos, posiblemente en lo que termine de escribir este tweet", lo que desató burlas en la sección de respuestas del post.

Seguido, Salinas Pliego aseguró que "todos tienen derecho a defenderse" y que le parecía buena idea contratar al abogado que defendió a su extrabajador para contrademandar.

No obstante, la discusión no quedó ahí, pues agregó que le gusta ver que los que se alegran por noticias así están de acuerdo en que uno se debe defender. Así que él no dudaría en ir a juicio y dejar que la ley resuelva.