Empleado de Disney con bigote y vestido de mujer desata polémica en redes

Disney desató una nueva polémica por un personaje que trabaja en el parque de Anaheim, California.

Una influencer que visitó el parque con sus hijos grabó un video del momento en que entran a la Boutique Bibbidi Bobbidi del parque. Allí, los recibe un empleado de bigote, pero con vestido y los ojos maquillados con sombras azul y púrpura.

"Así que, mi nombre es Nick, soy uno de los Aprendices del Hada Madrina", dice el empleado al dar la bienvenida a una niña. "Estoy aquí para ayudarte con las compras y hacerte todas las selecciones del día", le dice.

La influencer Kournti Faber, madre de tres hijos, no criticó el atuendo del empleado. Al contrario, aplaudió a los trabajadores por darle a su hija una experiencia inolvidable en la boutique, donde los niños de entre 3 y 12 años pueden obtener "cambios de imagen mágicos para la realeza en formación".

Sin embargo, otras personas no opinaron lo mismo y desataron su furia contra Disney y sus políticas de inclusión.

"Un hombre vestido de mujer no sólo es extraño e inapropiado, sino que rompe la ilusión. Lo único que les importa es su agenda, y tu hijo de 4 años es un peón al que están encantados de manipular", dijo la escritora conservadora Peachy Keenan, de acuerdo con The New York Post.

Dave Rubin, presentador de "The Rubin Report", bromeó diciendo que el empleado sería contratado para trabajar en la administración del presidente Joe Biden al final del día.

"Lo que es particularmente interesante de esto es lo intencionado que es. Se trata de un tipo con bigote vestido de mujer. No es una persona 'trans'. Piensa en cuántas chicas de verdad quieren ese trabajo en Disney y se lo dieron a él por alguna razón...", añadió.

"Esto es repugnante y está mal", tuiteó Jenna Ellis, una abogada conocida por trabajar a las órdenes del expresidente Donald Trump.

"Recuerdo cuando el 'look Disney' ni siquiera permitía a las mujeres llevar ciertos colores de esmalte de uñas. ¿Y ahora esto?", añadió.

Las boutiques Bibbidi Bobbidi son parte del esfuerzo de Disney por lograr la inclusión y la no discriminación. De hecho, desde el verano pasado, Disney abandonó el título de "Hada Madrina en Entrenamiento" en favor de "Aprendices de Hada Madrina".

"De este modo, los miembros del reparto que no se identifican como mujeres pueden seguir formando parte del proceso de vestir y peinar a los niños sin tener que referirse a sí mismos como un personaje femenino de Disney", argumentó la empresa.

Otros elogiaron el esfuerzo de Disney y dijeron que no pueden esperar a llevar a sus hijas a vivir la experiencia de ser verdaderas princesas. Unos más prometieron "nunca llevar a mis hijos a ese lugar".

La polémica se produce en medio de la disputa de Disney con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, luego de que la empresa rechazara la legislación "No digas Gay", que limita la educación sexual y de identidad de género en las escuelas primarias, y que el gobernador defiende a ultranza.

DeSantis, aspirante a la candidatura republicana por la presidencia, decidió entonces despojar a Disney de su estatus semiautónomo, pero la empresa no se la está poniendo fácil.