Empate y derrota para juveniles de Santos Laguna

Una difícil jornada vivieron este sábado los representativos de Santos Laguna en las categorías Sub 18 y Sub 20 de la Liga MX, al no poder obtener la victoria ante los Pumas de la UNAM, en las instalaciones de Territorio Santos Modelo.

El conjunto albiverde igualó a 2 goles con su similar de Pumas, en choque jugado en la Cancha 2 del complejo albiverde.

Los dirigidos por Vinicio Guerrero se fueron arriba en el marcador por conducto del atacante guanajuatense Guillermo Muñoz en el minuto 11’, mientras que el gomezpalatino Stephano Carrillo aumentó la ventaja al 29’. En la segunda mitad cayeron los goles con los que el conjunto universitario igualó el marcador. La escuadra verdiblanca visitará al equipo de Mazatlán FC el próximo viernes, en el inicio de la fecha 3 del certamen.

Quienes sufrieron en grande, en su propia casa, fueron los Guerreritos de la categoría Sub 20, quienes fueron apabullados por los Pumas al son de 1 a 6, en la Cancha 5 de TSM. El equipo de Carlos Arturo Cruz nunca se encontró en la cancha y desde el minuto 4 ya estaba abajo en el marcador, con anotación de Gael Rodríguez, aunque Jesús Ramírez marcó el gol del empate santista apenas unos minutos más tarde.

Sin embargo, todo el resto del encuentro fue para los Felinos, quienes se fueron arriba en el marcador con anotación de Fernando Sámano, autor de un doblete para poner las cosas 1 a 3 y el resto de los goles universitarios fueron obra de Emiliano Trejo, Brian Figueroa y Jorge Alaniz.