Emociones al límite en Torneo Anual de Golf

l tercer día de competencias dentro del Torneo Anual de Golf del Campestre Torreón, resultó atípica para todos sus participantes, por las condiciones meteorológicas y un Hole in One que se registró.

Y es que la lluvia se hizo presente, haciendo estragos en el juego de los golfistas. Las categorías B, C y E que iniciaron por la mañana, tuvieron que suspender en varias ocasiones su respectiva ronda, debido a la intensa precipitación que se registró en la región.

La primera, fue pocos minutos después de las 9 de la mañana, pero al filo de las 10:30 horas, los jugadores tuvieron que resguardarse en la terraza del club, debido al torrencial aguacero, que imposibilitaba las acciones.

Esto hizo que se retrasaran las emociones y aunque por la tarde, para las categorías Campeonato, AA y A, ya no tuvieron la presencia de Tláloc, varios no lograron terminar los 18 hoyos debido a falta de luz, por lo que este viernes, a primera hora, alrededor de las 7:30 horas, lo harán, aunque la mala noticia, es que el pronóstico continúa con alta probabilidad de precipitación, incluso hasta el sábado con descenso incluido en la temperatura.

ACCIONES

En Campeonato, 8 jugadores no pudieron completar su ronda. Al foursome conformado por Antonio De Prada Safa, el campeón defensor Humberto Villarreal, así como a los "rusos gomezpalatinos" Iván Villaseñor y Pável Casas Navarro, ya no jugaron el 17 y 18, mientras que al grupo de los locales Ángel Aguirre y Saad Milán, así como el regio Ricardo Samar y el saltillense Oscar Valdez, les faltó el último.

Pável a falta del hoyo 17 (par 3) y el 18 (par 4), se encontraba con un acumulado de 59 golpes (5 debajo del par de campo), por lo que a primera hora, siempre y cuando el clima lo permita, pudiera firmar una histórica tarjeta.

Entre los elementos que pudieron jugar los 18 hoyos, sobresale el representante de Las Misiones, pero nacido en la Comarca Lagunera, Edmundo Mesta Jr., quien totalizó 70 impactos (-1), seguido de cerca por los locales Mario Romero Hernández y Carlos García Coghlan, quienes terminaron con par de campo (71).

En cuanto a la categoría AA, de los que pudieron concluir con su primera ronda, está Emilio Pérez Navarrete, que terminó con 73 impactos, mientras que en la A, el chihuahuense Fernando Rodríguez Pérez con 31 puntos, marchaba como líder.

El monclovense José Ignacio Rodríguez Saldaña del Club de Golf El Socorro, mantuvo la punta en la B, mientras que en la C, Carlos Núñez volvió a repetir sus 20 unidades del pasado martes, para irse primero, aunque con muy poca ventaja, sobre 9 participantes.

CAMPEÓN

La categoría E, que es para principiantes, ya tuvo ayer su desenlace con la tercera y última ronda, en la que Carlos López Martínez del Campestre Torreón, se quedó con el título, escoltado por el monclovense Federico Cantú y Edgar Calvillo de Azul Talavera.

Para este viernes, las cuatro categorías de Senior's (Campeonato, A, B y Súper), así como la Primera y Segunda de Damas, conocerán a sus respectivos campeones de la presente edición. Al igual que martes y miércoles, jugarán por la mañana, dejando a Campeonato, AA y A por la tarde.

HOLE IN ONE

Fue durante el jueves, cuando se registró el Hole in One del Torneo Anual de Golf. Los honores correspondieron a Julio César Sandoval de la categoría A, radicado en Estados Unidos, pero representante del club anfitrión.

Lo hizo en el hoyo 17, a una distancia de 190 yardas desde el tee de salida salida hasta el centro del green, donde estaba localizada la bandera blanca, para lo cual utilizó un fierro del número 6, al filo de las 16:15 horas.

Como testigos de honor, tuvo a Arturo Servín y Juan de Dios González, ambos de The Laredo Country Club, así como de José Refugio Sandoval. De acuerdo a la convocatoria del certamen, se hizo acreedor a un carrito de golf de la marca Club Car.

Para este viernes por la tarde, se realizará la final del Shootout, entre los 60 golfistas que registraron sus mejores marcas desde el martes. Todos harán un tiro en el hoyo 18 de alrededor de 150 yardas, en la que 30 irán por un Ferrari con valor de 250 mil dólares, mientras que el resto, por una Grand Wagoneer 2023, con un costo de casi un millón y medio de pesos.

En caso de no registrarse Hole in One, por parte de alguno de los participantes, se premiará con una pantalla de 70 pulgadas, al tiro más cercano a la bandera (O'yes).