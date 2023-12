Emmanuel y Belinda Carlisle presentan nueva versión de clásico navideño de Mariah Carey

En esta temporada navideña, dos leyendas de la música se unen para regalar a su público de todo el mundo una sorpresa festiva.

Emmanuel, ícono del pop latino, y Belinda Carlisle, estrella de rock del legendario grupo Go-Go´s, fusionan sus voces en español y en inglés en una colaboración para estas fiestas.

Emmanuel, en esta ocasión, vuelve a iluminar este año las celebraciones navideñas con una interpretación de All I Want for Christmas Is You, en una versión con Belinda Carlisle, conocida internacionalmente por sus éxitos como Our Lips Are Sealed y We Got the Beat, los cuales fijaron una huella indeleble en la historia del rock.

Emmanuel, una estrella del pop en la escena musical latina, hace eco de los sentimientos de Carlisle, agregando en un comunicado: "La música tiene un poder único para unir a las personas, y qué mejor manera de celebrar estas fiestas navideñas, compartiendo con Belinda el mismo gusto por este increíble clásico All I Want For Christmas Is You, y esperamos que nuestra versión lleve alegría y calidez a todos los que la escuchen".

Belinda Carlisle, una artista que ha encabezado las listas con una carrera que abarca décadas y formando parte Salón de la Fama del Rock en Estados Unidos, expresó su emoción acerca de la colaboración, diciendo: "La Navidad es una época especial del año, y All I Want for Christmas Is You siempre ha sido una canción que captura la magia de la temporada. Colaborar con Emmanuel para darle nuestro toque a este clásico ha sido una experiencia llena de alegría, y estamos emocionados por compartirlo con el público".