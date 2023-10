CNDH emite recomendación contra ISSSTE Torreón ante violación de derechos de una persona mayor

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en contra del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE en Torreón por la violación a los derechos tanto de protección a la salud en agravio de una persona adulta mayor, como por la omisión de información sobre su estado de salud.

Se trata de la recomendación número 183 de este 2023, que emite la CNDH.

En el documento público en donde se omiten los nombres de las personas involucradas, se señala que se trata de hechos ocurridos en el año 2020.

La queja se presentó ante la CNDH el 4 de mayo de 2020. En el documento se detalla que fue el 13 de abril del 2020, que la víctima, una persona adulta mayor, acudió a dicha institución médica para ser valorada tras presentar complicaciones derivado de una lesión tumoral en su cara; sin embargo, se le negó el servicio bajo el argumento de que solo se atendían pacientes con síntomas de COVID-19.

Días después, el 25 de abril, acudió nuevamente pero ahora por falla respiratoria y cardiaca, debido a un derrame pleural (es una acumulación de líquido entre las capas que recubren los pulmones y la actividad torácica), por lo que fue trasladado en ambulancia al triage, donde inicialmente se negaron a atenderlo aludiendo que se podría infectar, fue internado. En el momento se le practicó una punción evacuadora con lo que mejoró su estado de salud.

El 4 de mayo de 2020, se le realizó una radiografía que a decir del radiólogo se llenó el hemitórax sin que hubiera médico que lo atendiera, encontrándose hipotenso y con dificultad respiratoria. El 15 de mayo fue dado de alta con un diagnóstico de derrame pleural. El 8 de julio de 2020, falleció por causas de cáncer pulmonar metastásico y enfermedad instructiva crónica.

Por los hechos narrados, se abrió el expediente CNDH/PRESI/2020/4813/Q.

En el documento conformado por 40 hojas, se indica que "desde el punto de vista de personal especializado en medicina de este organismo nacional, no se contó con más información sobre esa hospitalización (del 25 de abril al 15 de mayo) manejo ni tratamiento… no fue posible emitir una opinión médica legal en virtud de que no se contó con el expediente clínico completo".

Por estas y otras omisiones detectadas, la CNDH recomendó: Colaborar con el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas al paciente en mención; así como sus familiares. También que en coordinación con la CEAV deberá proporcionar a los afectados, atención psicológica y tanatológica, misma que ser proporcionada por persona profesional especializado.

Se imparta en un plazo de seis meses contados a partir de la aceptación de la recomendación, un curso integral dirigido al personal del archivo clínico y directores; y otro curso sobre el control en el préstamo de los expedientes clínicos y se dé cumplimento a la Ley General de Archivo, a la norma NOM-004-SSA3-2012.

Además de que se colabore ampliamente en la carpeta de investigación que se inicie con motivo de la denuncia de hechos en esta CNDH presentará ante la Fiscalía General de la República.

Y también se indica que en caso de no aceptar las recomendaciones o no sean cumplidas, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa con fundamento en los artículos 102 de la Constitución Política así como de los artículos 15 fracción 15 y del artículo 46 de la CNDH.