Emiten recomendación a Clínica del Magisterio

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), emitió una recomendación en contra de la Clínica del Magisterio "Profesor Felipe de Alba Galván" unidad Torreón por violaciones al derecho a la protección a la salud.

La queja 01/2023, forma parte de las seis quejas que ha emitido el organismo en este año.

De acuerdo con el documento, servidores públicos de la unidad de salud, dependiente del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, son señalados por negligencia médica y por negativa o inadecuada prestación de servicio público.

En dicha recomendación, además de capacitación al personal para evitar la repetición, se dijo una cantidad para la reparación del daño del afectado.

El caso del que se refiere la recomendación, data del 2019. Los hechos se remontan al 6 de abril, cuando el afectado se presentó a urgencias "y me dijeron que traía una fractura en el hueso húmero del brazo izquierdo, estando en tratamiento un mes con el A1 (médico 1) y me dio de alta, mandándome a rehabilitación por un mes, y me dijo que regresara después de la rehabilitación; y cuando regresé ya no se encontraba él, siendo atendida por el A2 (médico 2), quien revisó la radiografía, porque a mí no me revisó ninguno de los dos médicos, jamás me tocaron solamente se limitaban a mirar las radiografías y me dijo el A2 que ya estaba bien y yo le pedí que me revisara porque me dolía el hombro, o que si me podía sacar algún ultrasonido y me dijo que no, que aprendiera a vivir con dolor".

Fue entonces que decidió acudir con un médico particular, quien al ver las radiografías le dijo que requería de una cirugía en su hombro y cuestionó la nula actuación de los médicos de la Clínica del Magisterio.

El afectado se operó en una clínica particular, pero al solicitar una carta para su reembolso, se topó nuevamente con un trato hostil por parte de los médicos.

Fue el médico identificado como A5 quien le dijo que no le iban a dar la carta para el reembolso, "y yo le digo que me iba a ir por la vía legal, porque por eso estaba la Clínica como está, porque nadie dice nada y me dijo que hiciera lo que yo quisiera".

Razón por la que presentó una queja ante la CDHEC por la situación vivida.

A casi cuatro años del hecho, la Comisión recomendó: Se inicien los procedimientos administrativos de responsabilidad que correspondan en contra de los servidores públicos de la Clínica Hospital del Magisterio "Profesor Felipe de Alba Galván", por las acciones y omisiones cometidas en agravio del afectado por la Violación al Derecho a la Protección de la Salud, en las modalidades de negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por dependencias del sector Salud y por la negligencia médica en que incurrieron, conforme a los términos expuestos en la presente Recomendación y, previa substanciación del procedimiento, se impongan las sanciones que en derecho correspondan.

Además se pide instruya al personal operativo y administrativo de la Clínica Hospital de manera inmediata se cumpla con la exigencia del deber de cuidado, a través de la aplicación de sus conocimientos científicos, su experiencia técnica, el cumplimiento del marco jurídico y del respeto de los Derechos Humanos, a efecto de garantizar una atención médica de calidad y excelencia.

Y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 64 fracción II de la Ley General de Víctimas; 10 fracción V, 46 y 48 fracción III de la Ley de Víctimas para el Estado; 126 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás normatividad aplicable, se repare el daño causado a la parte agraviada, con base en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.