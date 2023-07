Emilio Osorio revela que llegó a dudar de su sexualidad; ¿le gustó Joaquín Bondoni?

El actor Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, participante de La Casa de los Famosos, abrió su corazón durante una de las transmisiones del reality y reveló que mientras grababa "Mi marido tiene familia", novela en la que interpretó a un personaje gay, tuvo ciertas inquietudes sobre su orientación sexual.

Recordemos que el melodrama se lanzó en 2017 y fue producido por el padre del artista, Juan Osorio.

En la historia, Emilio dio vida a Aristóteles, un joven que se enamora de Cuauhtémoc, interpretado por Joaquín Bondoni. Aunque la novela no se centraba en ellos, su pareja fue muy exitosa y generó especulaciones sobre una posible química fuera de la pantalla chica.

Incluso se realizó una segunda parte, un spin-off llamado "El corazón nunca se equivoca", que exploraba las aventuras de ambos en la Ciudad de México.

Resulta que durante el juego de "Verdad o reto", Osorio admitió que en aquel entonces no descartaba la posibilidad de enamorarse de Bondoni .

"Desde pequeño, he sabido que tanto mujeres como hombres pueden entrar en mi vida si así lo decido. La verdad es que tenía curiosidad y pensé: 'si ahora beso a este chico y me enamoro de él, él será el amor de mi vida'", explicó.

Sin embargo, aseguró que las escenas de besos le hicieron darse cuenta de que realmente no sentía atracción.

"Pensé: 'si siento aquí, es desde aquí', porque Pepe siente primero. Pepe no sintió nada. Había muchas cámaras, pero teníamos cientos de escenas de besos y Pepe nunca se levantó", continuó.

Más tarde, Emilio sorprendió al revelar que él y Bondoni fueron de viaje a Cozumel en compañía de otros cinco actores.

Durante la travesía, Osorio intentó acercarse al famoso para averiguar si existía algo entre ellos: "No sentía absolutamente nada, te lo juro por mi madre, no sentía nada. Pensé: 'ok, todo lo que he vivido y toda la fama no me ha acercado a este chico'", detalló.

Posteriormente, el también cantante agradeció no haber vivido con tabúes y poder ser libre en cuanto a su intimidad, lo que también le permite experimentar. "Pensé: 'voy a ver si realmente siento algo, voy a probar en escenas', pero no pasó", concluyó.