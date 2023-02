Emerson Rodríguez se adapta rápido a Santos Laguna

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación rumbo al compromiso que les espera el próximo sábado en la que será su segunda visita consecutiva, por lo que este martes realizaron un entrenamiento matutino en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, donde empiezan a delinear la táctica que utilizarán ante el Atlético San Luis.

Al finalizar el entrenamiento de este martes, el recién llegado Emerson Rodríguez compareció ante los representantes de los medios de comunicación laguneros, para exponer sus sensaciones tras disputar sus primeros 41 minutos en la Liga MX, con la camiseta albiverde: “Cuando llegué, llevaba como dos o tres semanas de pretemporada. El “profe” lo primero que me exigió fue la parte física, que es lo que más resalta al futbol mexicano, ida y vuelta, recuperar, ir y volver, atacar y defender, son los conceptos que más destacan en esta liga. Vine a hacer mi trabajo y después de los entrenamientos tengo trabajos extra que ayudan a mejorar mi acondicionamiento físico. Poco a poco me iré adaptando. Lo que da el ritmo son los partidos y va todo muy bien”, señaló.

En cuanto a su sentir con la nueva etapa que está comenzando en su carrera y en su vida, el nacido en el Valle del Cauca, mencionó: “Muy contento. Las instalaciones son de primer nivel, es un equipo muy competitivo, llegue aquí y veo que el equipo cada día quiere mejorar. Me he sentido contento, creo que mis compañeros me han acogido de la mejor manera, el grupo, todas las personas en Torreón y la verdad me siento contento, tranquilo, me siento bien la verdad. Me voy adaptando y no va a ser difícil, me he sentido bien, mis compañeros me han dado la mano y me siento con confianza, contento, espero jugar pronto más minutos para brindarle esa ayuda al equipo”.