Ellie Goulding llena de energía a sus fanáticos con By the End of the Night

Ellie Goulding está de vuelta para consentir a sus fanáticos con un nuevo sencillo, By the End of the Night.

El tema vendrá incluido en el nuevo disco de Ellie, el cual verá la luz el 7 de abril y se llamará: Higher Than Heaven.

"Siento que todos hemos pasado por mucho en los últimos años, todavía estamos procesando todo. No sé si soy solo yo, pero siento que necesitamos música que nos eleve y nos haga sentir bien y así es exactamente como me siento acerca de By The End Of The Night.

“Me da una sensación de escape eufórico y sensual, como estar en una pista de baile en otro planeta… algo que definitivamente era atractivo a finales de los 80… ¡De dónde podría haber venido fácilmente esta pista!”, dice Ellie en comunicado de Universal Music.

La placa contará con el apoyo de Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) y Andrew Wells (Halsey, Yungblud).

“Higher Than Heaven está repleto de éxitos infecciosos que ven la voz característica de Ellie tomar el centro del escenario mientras que la producción es música pop en su mejor momento con líneas de bajo pisadas, sintetizadores elevados y melodías eufóricas”, menciona el comunicado.

El mes pasado, Ellie regresó al escenario para dos shows íntimos con entradas agotadas en el icónico KOKO de Londres en Camden,