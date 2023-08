¿Serie de Gloria Trevi revela que Sergio Andrade embarazó a Lucero?; esto dice periodista

La bioserie Ellas Soy Yo: Gloria Trevi está reviviendo uno de los casos más sonados en el mundo, el del Clan Trevi-Andrade, en esta ocasión, por primera vez Gloria Trevi cuenta a través del melodrama su versión de los hechos. Aunque la serie no es específica con los nombres de los personajes, pues ella misma dejó claro que se habían cambiado identidades, los fans de la cantante, así como varios periodistas, han tratado de analizar las situaciones que presenta el drama.

Hasta el momento la serie ha presentado un total de diez episodios a través de la plataforma de "streaming" Vix, hasta ahora, se han mostrado los primeros acercamientos de Gloria Trevi y Andrade, cuando la artista era solamente una adolescente.

Cabe señalar que aunque Andrade no es nombrado en el drama, puesto que el personaje que supondría ser Sergio, lleva por nombre César Santiago, sin embargo, las similitudes entre la historia ficticia y la vida real dan a entender al espectador que se trata de él.

Es precisamente a través de estos análisis que el periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, ha salido a revelar algo que él pudo apreciar en la serie a detalle.

Hay una escena en la que se muestra como César, interpretado por Jorge Poza, recibe una golpiza por un grupo de hombres, quienes lo señalan por haber "arruinado la vida de una niña de 14 años". Hasta este punto, la serie había mostrado que el personaje de César es abusivo con las menores de edad.

Carvajal dice que se cuestionó de quién hablaban, pues señala que no dicen el nombre de Lucero, sin embargo, recuerda que entre las cosas que se dicen sobre Andrade, el productor habría dejado embarazada a una jovencita, quien podría ser Lucero.

"Resulta que dentro de las historias que todos conocemos de Sergio Andrade, que se vivió hace más de 20 años, sabemos que todo empieza por un enamoramiento que tiene Sergio Andrade de Lucerito, quien era una muchachita de 13 años", señala Carbajal en su programa de YouTube, En Shock.

En la serie se muestra como César busca a la cantante Crystal para esconderse por un tiempo.

"Obviamente, no mencionan el nombre de Lucero, pero después de esto, según la historia, Sergio Andrade sale huyendo buscando a dónde irse a vivir para que no lo encuentren porque está temeroso de que le hagan algo más. Con Crystal ya había terminado su relación, pero llegó ella y le pidió ayuda, fue en esa escena donde a mí me cayó el 20 porque esta historia yo la sé desde hace muchos años y efectivamente Sergio fue a buscarla por lo que había pasado con Lucero. De la muchacha que están hablando en la serie es Lucero", dice Carbajal.