Ellas son Antonia y Victoria, las dos hijas de Sergio Mayer e Isabella Camil

Sergio Mayer ha vuelto a la escena del espectáculo con su participación en el reality La Casa de los Famosos México, donde el actor y político ha compartido en diversas ocasiones los divertidos momentos que pasa junto a sus hijas Antonia y Victoria, así como ha mencionado algunas características sobre la personalidad de ellas.

Aunque todavía se sabe muy poco sobre ellas, lo que sí es que Antonia Mayer, de 17 años de edad, actualmente ha ganado popularidad en redes sociales, además de que ya hizo su debut como actriz en la película, Soy tu fan.

“Mi mamá tiene mucha habilidad para aprenderse los guines, los dos aman su trabajo y eso lo admiro muchísimo, porque tienen un compromiso y pasión muy grande por lo que hacen”, comentó Antonia tiempo atrás para la revista Caras.

Por su parte, Victoria de 12 años, es una apasionada a las actividades físicas, practica gimnasia y karate, así como en sus redes sociales controladas por su mamá Isabella, se muestra pasando tiempo con sus amigos.

Cuando apenas iniciaba la competencia de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer dirigió un mensaje para sus hijas a través de las cámaras, y les recordó que estaba dentro de un juego.

“Antonia tiene más carácter, Victoria yo sé que eres muy noble y te duele mucho lo que me dicen o lo que me hacen, todo lo que escuches que la gente dice de mí, no te preocupes, papi está bien y me estoy divirtiendo”, dijo.

Cabe señalar que, Sergio Mayer Mori es el primer hijo del actor, producto de su pasada relación con Bárbara Mori, protagonista de la exitosa telenovela de Rubí.