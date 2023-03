'Ella se acercó a mi', Selena Gomez defiende a Hailey Bieber tras ataques de odio en su contra

La rivalidad entre Selena Gomez y Hailey Bieber, creada por los fans, ha escalado demasiado, pues Hailey , esposa del cantante Justin Bieber, y exnovio de Selena Gomez, ha recibido muchos comentarios de odio y hasta amenazas de muerte, por lo que recurrió a Selena para pedirle que frene a sus fans.

Bieber y Gomez tuvieron una relación intermitente de varios años antes de terminar en el 2015, cuando el canadiense se comprometió con Hailey en 2018, se dijo que lo hacía como estrategia para regresar con Selena, sin embargo, el cantante llegó al altar y tuvo que pronunciarse al respecto.

En marzo de 2019, cuando anunció que abandonaba temporalmente el mundo de la música para concentrarse en su familia, negó que siguiera interesado en Selena y fue enfático al decir que estaba enamorado de su esposa.

(FOTO: ESPECIAL)

"He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo mejor que me ha pasado en mi vida, punto", explicó en su cuenta de Instagram.

Bieber negó que su matrimonio fuera una estratagema para volver con Selena Gomez y advirtió de que "nunca más" responderá a mensajes que cuestionen su amor por Baldwin.

"Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: 'él siempre vuelva a Selena' 'Selena es mejor para él'. Hailey es mi esposa. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eras un fan o una buena persona", finalizó.

Los ataques entre los bandos de Selena Gomez y Hailey Bieber ha continuado desde entonces.

Selena Gomez pide frenar odio contra Hailey Bieber

A través de su cuenta de Instagram, Selena defendió a Hailey Bieber y se pronunció en contra de los mensajes de odio en contra de la esposa de su ex, dijo que Hailey se acercó a ella para contarle que ha estado recibiendo amenazas de muerte, lo cual descalificó.

(FOTO: ESPECIAL)

"Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería de tener que experimentar el odio o la intimidación", escribió.

Finalmente, Selena pidió que esta ola de odio termine: "Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto termine".

Los cibernautas han construido historias en las que supuestamente la cantante y la modelo hacen cosas para molestarse entre ellas por Justin Bieber; Selena Gomez y Bieber mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018, hasta que el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa, justamente dos meses después de terminar con Gomez.