Elizabetha Gruener debuta en el teatro mexicano con la puesta en escena Toc Toc

Elizabetha Gruener es más que la hija de la actriz Susana Zabaleta y del director Daniel Gruener, es una joven apasionada del teatro y de las historias bien contadas.

Su pasión por las artes escénicas creció aún más luego de que, tras graduarse de la carrera de Actuación y Teatro Contemporáneo en el East 15 Acting School, de Inglaterra, fundó su compañía de teatro Insecta, presentándose en diversos teatros independientes del país europeo.

Ahora, a varios años de haber estado ausente de su país natal, Elizabetha regresa a tierras aztecas para demostrar su talento al público que vio nacer a su madre, demostrando que el talento se lleva en la sangre.

Y es que, será a partir de este mes de mayo cuando Elizabetha debute en la obra de teatro Toc Toc, una producción de comedia a cargo del director Morris Gilbert. Ahí, la joven interpretará a "Lulú", una chica que padece Ecolalia.

"'Lulú' es una persona súper súper noble, luego de analizar el personaje yo quería como crear la conspiración de 'ah es que ella piensa esto y no sé qué', entonces, al ver el texto, las reacciones y todo eso, me di cuenta de que no, es una persona muy noble, es muy optimista de la vida, acerca de las decisiones, acerca de los demás, como que siempre espera lo mejor de la gente", comentó a través de una videollamada desde Londres.

En torno a interpretar a un personaje que padece el trastorno de Ecolalia, Elizabetha señaló que sí fue un gran reto, sin embargo, fue demasiado gratificante para ella.

"Es un gran reto, sobre todo porque ella tiene Ecolalia, que es que ella repite todo, repite las últimas sílabas que dicen otras personas o que escucha de otro lugar y creo que eso ha sido muy difícil. Ella tiene un monólogo interno como de mucho nervio, de que no quiere ser vista, pero al mismo tiempo sí se puede relacionar, es como un conflicto y le da pena y se siente un poco mal con ella misma".

La preparación es algo muy importante para Elizabetha a la hora de interpretar un personaje, es por esto que, para darle vida a "Lulú" de manera correcta, investigó un poco más sobre este padecimiento, informándose sobre cómo lidia la gente con este trastorno.

"He hecho investigación, he leído artículos, he hablado con psicólogos y psiquiatras acerca de cómo lidia la gente que tiene este trastorno, tengo conocidos que tienen trastornos obsesivos compulsivos, y claro, al hablar con ellos y al estar cerca de ellos entiendes un poco más como es su vida".

(FOTO: CORTESÍA)

Al ser Toc Toc una puesta en escena de comedia que habla sobre los Trastornos Obsesivos Compulsivos, Elizabetha y sus compañeros de escena tratan de que su actuación sea lo más respetuosa posible, todo con el fin de que el público logre enfatizar y relacionarse con los personajes.

"Casi todas las comedias tienen un tema como más profundo y más importante. Lo que a mí me ha servido mucho es bueno, claro que para el personaje y para el actor no debe de ser chistoso, ni debe de ser comedia, al que le debe de dar risa es al público, cuando tú estás dentro de la historia tú solamente estás contando la historia, entonces es real (...) es honrar a la historia y honrar al personaje y realmente tomártelo muy en serio", contó.

Tras esto, la actriz mencionó las palabras que un maestro alguna vez le dijo y es, tomarse en serio la comedia.

"En la comedia es todo lo contrario, lo más en serio que se pueda, y solo así es cuando no se vuelve ofensivo, se vuelve algo real y es cuando la gente se comienza a relacionar y a reaccionar, entonces, tomándotelo en serio y honrando al personaje y la historia es cuando se logra".

En esta obra de teatro, Elizabetha compartirá escenario junto a grandes del teatro, tales como Lola Cortés, Cecilia Arias, Leonardo Bono, Polo Morín y Ulises de la Torre, ha sido este elenco el que mantiene basta emocionada a la joven.

"Lo que más me emociona es poder conocer a creativos, hay mucha gente y muchos artistas que yo admiro mucho, que he visto desde chiquita y ahora poder estar arriba del escenario y aprender de ellos de una forma tan directa y poder crear con ellos creo que es lo que más emoción me da, al igual que conectar con el público mexicano".

(FOTO: CORTESÍA)

Teatro británico y mexicano

A lo largo de su trayectoria artística, Gruener también ha participado en diversas obras de teatro británicas interpretando a personajes como "Miranda" en la obra La Tempestad, de William Shakespeare; a "Snekle" en Flowers in a Dark Room, un musical Off West End presentado en The Other Palace; y a "Purple" en Prisms, en The Space Theatre.

Ante esto, Elizabetha mencionó que, a pesar de que no hay una diferencia como tal en tanto al teatro nacional y teatro europeo, sí mencionó que le emocionaba mucho los proyectos mexicanos debido a la conexión más cerca que siente por ellos.

"Siento que cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene una forma de hacerse, incluso si es con las mismas personas, creo que ha sido más emocionante poder por fin actuar en mi idioma y no tener que traducir todo lo que estoy pensando o traducir todo lo que está pasando, creo que ha sido eso lo mejor, realmente sí hay mucha más conexión y eso es lo que yo siento, me siento muy conectada", sostuvo con una gran sonrisa a través de la cámara.