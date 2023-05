Eliminación del Insabi compromete a IMSS y a todos los sistemas locales de salud, señala senadora

El "bloque de contención" en el Senado tomará acciones de inconstitucionalidad en contra de 19 de los 20 dictámenes que se autorizaron, con excepción del 3 de 3, que es una modificación necesaria en la Ley para que ningún agresor, deudor alimentario o abusador sexual esté en el poder.

"En todo lo demás no estamos de acuerdo, porque no hubo un parlamento abierto, porque no se llevaron a cabo los procesos", dijo Verónica Martínez García, senadora del PRI. Citó el caso de las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, donde Morena nombró en ese momento a dos integrantes para que pudieran contar con el quórum y sacar adelante su votación en contra del Conacyt.

Refirió que el Poder Legislativo es distinto al Ejecutivo y al Judicial, pero se ha evidenciado que existe una línea de parte del presidente para los legisladores de Morena y sus partidos aliados, de modo que no existe independencia en este sentido y se ha afectado con sus decisiones a todos los sectores de la sociedad.

Recordó que se han ganado ya ante la Suprema Corte algunas acciones de inconstitucionalidad que ha pretendido realizar el actual gobierno federal. Indicó que, en su momento, se pidió al Ejecutivo que no se eliminara el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y ahora se elimina el Insabi.

"Con la ocurrencia del Insabi vieron que no les funcionó y ahora no les queda de otra más que eliminar el mismo programa que ellos saben que fracasó y que, de esta manera, los únicos afectados son las y los mexicanos", comentó.

Consideró que se compromete al IMSS con esta pretensión de que ahora se encargue de los derechohabientes del Insabi, pero también a todos los sistemas locales de salud, no solamente a nivel federal, pues se requiere garantizar el derecho de los ciudadanos a la salud y no se cumplió con esas promesas que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que se tendría un sistema como el de Dinamarca.

"No se cumplió tampoco con el abasto de los medicamentos, con la contratación de suficientes médicos, enfermeras y especialistas", expresó.