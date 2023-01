Eleva Abastos cobro en estacionamiento

Estacionarse en el interior del Mercado de Abastos de Torreón cuesta 50 por ciento más para los clientes y es tres veces más caro para locatarios y encargados o propietarios de bodegas de lo que pagaban hasta la semana pasada, medida que desde las opiniones de ambas partes es injustificada.

Y es que sin consultar a los comerciantes y menos a los compradores, la Inmobiliaria Centro de Abastos de La Laguna aplicó estos incrementos, sin tampoco dar una explicación pública sobre en qué se basó para tales porcentajes argumentando que es una cuestión "interna" del mercado.

En el caso de los clientes que ingresan en automóvil, hasta la semana pasada pagaban 10 pesos y con el aumento que entró en vigor esta semana ya deben pagar 15; para los comerciantes el aumento fue mucho mayor, pues de la pensión de 130 pesos mensuales mediante tarjeta de prepago, se elevó hasta los 400 pesos por vehículo.

La tarifa para los taxis es de 15 pesos; 20 para camionetas pick up y 30 para vehículos de doble rodada, mientras que los camiones torton deberán pagar 80 pesos y 100 los tráileres.

Antonio Machado es una persona que junto con su familia maneja un negocio de comida, por lo que acostumbra surtir las mercancías en Abastos; por tratarse de un negocio pequeño, no cuenta con un vehículo grande y debe acudir hasta tres días por semana para comprar lo necesario.

Desde su opinión, no se justifica un aumento del 50 por ciento porque "no nos quedamos ni una hora, además de que ese dinero no se ve reflejado en un mejor servicio; nadie respeta los lugares y se ponen en doble fila", según señaló.

Destacó que los cajones para los vehículos ni siquiera están señalados, el personal de vigilancia no hace nada si alguna otra unidad obstruye el paso, y tampoco hacen respetar los límites de velocidad de 10 kilómetros por hora.

Además, hizo notar que el mercado está muy sucio y descuidado, por lo que consideró necesario que alguna autoridad intervenga para poner orden y frenar los abusos de la directiva de locatarios.

Los comerciantes también expresaron su desacuerdo con la medida, al señalar que en su caso es un incremento exagerado, de 130 a 400 pesos por mes, el cual ni siquiera fue consensuado ni se tomó en cuenta su opinión.

El gasto será mucho mayor sobre todo para los encargados o dueños de bodegas que se dedican al reparto de mercancías y tienen varios vehículos, pues tendrán que pagar tres veces más por cada uno de éstos.

Enrique Sandoval, gerente de la Inmobiliaria dijo que el aumento en las tarifas es un asunto "interno" del mercado y que no estaba autorizado a dar información.