Elenco de la obra ¡Papito querido! queda fascinado con las gorditas de Torreón

En la Comarca Lagunera hay un manjar que es delicioso y que todos conocemos.

Una gordita de chicharrón prensado, frijoles, rajas o asado le cambia la vida a cualquiera y eso lo saben hasta los mismísimos, Lambda García, Stephanie Salas, Ivonne Zurita y Luis Gatica.

Los actores visitaron hoy El Siglo de Torreón para dar los detalles de la obra, ¡Papito querido!, que se presentará a las 19:00 y 21:00 horas en el Teatro Isauro Martínez.

El cuarteto de actores habló de dicho montaje, pero también de sus proyectos y además al terminar recibieron una gran sorpresa.

Los amigos de gorditas Majaderas de la avenida Abasolo enviaron estos antojitos para los actores, quienes no habían desayunado y al verlos se emocionaron al máximo, tan es así que no dejaron ni uno.

Previo al desayuno, Stephanie Salas comentó que se encuentra muy ilusionada por ser parte de esta puesta en escena, que le dio la oportunidad de volver al teatro y confía en que le permitirá reforzar su relación con su pareja, Humberto Zurita, que como es sabido es la estrella de ¡Papito querido!

“Mi corazón está lleno de amor por todos lados. Quiero visitar la calle de Humberto Zurita. Estoy contenta y agradecida de compartir el escenario con él.

“Nos convertimos en “Luis” y “Tatis”, ya no somos él y yo, si no somos los personajes y lo padre es que puedes engrandecer una relación con base en tu profesión. Colaborar en ese sentido es un plus, es bonito hacer cosas en conjunto con la persona que adoras es maravilloso”, dijo Salas.

La intérprete de Tonterías mencionó que dentro de poco presentará un nuevo sencillo.

“Para el 7 de abril saco una nueva canción. Nunca dejo de estar en la música. Lo emocionante de ahora es que puedes subir tu música en todas las plataformas. Voy a sacar un cover de Miguel Bosé. Vengo también de haber casi ganado MasterChef y tengo un programa de cocina en Youtube”, comentó la hija de Sylvia Pasquel.

Lambda comentó que ¡Papito querido!, además de tener magia, divierte y logra que los asistentes reflexionen en torno al amor y al desamor.

“El teatro es como un ser vivo. Hay risa, moraleja, hay de todo un poco. Es una comedia en la que estás dos horas riéndote, pero si te metes más en la historia ves lo que hace un papá por su hija, lo que hacen unos padres por sobrellevar un matrimonio fallido”.

¡Papito querido!, se montó hace años con el fallecido Alberto Rojas “El Caballo”, Gatica dijo que no pudo verla, pero sí pudo hacer esta historia en un proyecto de Televisa.

“Me toco realizarla en una época en la que se hacían teleteatros y yo hice a ‘Lalito’, que es el personaje que ahora hace Lambda”, comentó y añadió que tras terminar la novela Mi secreto, está por grabar otra, de la cual se reservó el nombre.

Por último, Ivonne mencionó que ella ha aprendido bastante de todos sus compañeros, en especial de su tío Humberto.

“Siempre se aprende. Todos mis compañeros son muy talentosos”, sostuvo, no si antes mencionar que le gustaría en futuro a corto plazo producir una obra.

