Elementos: ¿le afectó el calor a Pixar?

Desde su origen el estudio de animación Pixar ha sido sinónimo de innovación, de atrevimiento y de apostar por contar historias poco convencionales.

En la gran mayoría de sus películas ha logrado que esta fórmula sea vigente con la esperanza de muy buenos resultados en taquilla (así como en todo lo relacionado con la mercadotecnia) y hasta un sello de garantía para los espectadores.

Sin embargo, en sus últimas entregas ha encontrado ciertas dificultades, primero para conectar con el público, segundo adoleciendo de la capacidad de construcción del personaje para que puedan volver en arquetipos.

Por lo que ha llevado a que Pixar se mueva tratar de gustar al público con historias que ya le funcionaron o bien hacer una reunión de aquellos temas que ya le dieron resultados.

Esto lo podemos sentir en Elementos, de Peter Sohn, hace de la segunda opción su hilo conductor de la historia. El tema de rechazo a lo diferente lo hemos visto en casi todas sus películas, el encuentro entre dos personajes que son diferentes pero poco a poco ven que tienen cosas en común también ya lo vimos, que los colores y este caso los elementos van a definir las características de los protagonistas esa película ya me la entregó Pixar.

Y ese sentimiento hace que de pronto se sienta que el inicio del guión sea hasta forzado, un ejemplo es el hecho de que para acentuar el conflicto entre la pareja principal no solo es "natural" (fuego y agua), sino que hasta por aras del famoso destino y curiosamente la casualidad meten su cuchara que ya sabemos hacia dónde nos quieren llevar.

Y así es el primer acto, algo que nos quieren presentar como para justificar lo que viene a continuación y que a mí parecer es lo más interesante, no plantear soluciones infalibles a cada uno de los problemas que plantea la película, sino que les otorga un nivel fallo capaz de ser parecido a la vida de cada uno de nosotros. No me mal entienda, pero en nuestra realidad la solución a una situación tiene beneficios así como ciertas afectaciones para los involucrados, no todo es color de rosa y es por eso que hasta parece estar cerca de nuestra humanidad.

Es por ello de que Elementos es más una obra de animación enfocada no al público infantil sino a jóvenes y adultos, ya que una de las ideas que aporta entender que en la diversidad se encuentra la posibilidad de humanidad, que no basta defender aquello que nos hace singulares, sino que nos hace ser capaces de compartir con el otro que puede ser diametralmente lo opuesto a mí, es el encuentro de lo diferente.

De ahí que posiblemente muchas personas les parecerá como que Pixar ya perdió el brillo de antes o que aras de estar vigente ante las nuevas identidades tenga que ofrecer este tipo de productos. Creo que ahora este estudio abre una probabilidad de hacer animación ya no solo para el público pequeño, sino también atraer a personas de otras edades con conceptos más adecuados a estos.

Este es el ejemplo del grito que lanzó Guillermo del Toro a la comunidad cinematográfica "La animación es cine". Es por ello que no creo que llegue a ser catalogada está película en el Olimpo de Pixar junto a Toy Story, Up, Ratatouille o Intensamente, pero Elementos está hecho para un público cada vez más diferente, abierto y que está en total cambio todos los días, que posiblemente abra un nuevo Olimpo.