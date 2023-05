Elaine Haro denuncia maltrato del conductor Rulo Sker; Yeri Mua dice que lo presenció todo

Ha surgido una nueva polémica luego de que la cantante y actriz, Elaine Haro, denunció en redes sociales el abuso que sufrió la noche del miércoles de parte de su manager, Rulo Sker, quien además es conductor de Telehit.

La cantante subió un video a redes sociales en donde denunció que Rulo se subió al escenario a detener su presentación en un evento especial realizado por Bandamax, en honor al Día de las Madres.

Según dijo Elaine, cuando se encontraba dando su presentación, Rulo subió al escenario de forma inesperada a detener el show.

"Quiero contarles lo que acabo de vivir, mi verdad, una experiencia muy desagradable que no me había tocado vivir. Como saben, ahorita estuve cantando en el evento de Bandamax, solo que no pude terminar mi show porque lo interrumpieron. Una persona lo interrumpió. Esa persona fue Rulo Sker y pues obviamente me duele, me afecta, porque no me había pasado y fue de que muy desconcertante todo lo que pasó, bueno el punto es que hoy no me siento muy bien para hablarlo ni explicarles, porque están sucediendo cosas que a mí me gustaría decir lo que está sucediendo, mi verdad, ya mañana se los contaré que esté más tranquila", dijo Elaine.

YERI MUA SE PRONUNCIA

En el evento de Bandamax estuvo presente la influencer Yeri Mua, quien se encargó de conducir el evento.

Yeri Mua presenció el momento en el que Elaine estaba cantando, cuando Rulo se subió al escenario para reclamarle a la artista que supuestamente estaba cantando sus canciones.

"Este pendejo la jaloneó en frente de nosotros", dijo Yeri Mua.

"Se dio cuenta la conductora (...) y yo también vi que la jalonea", añadió la veracruzana.

"El tipo loco se sube al escenario a interrumpir a la chava, le quita el micrófono y empezó a decir: tú no puedes cantar esa canción, esa canción es mía", reveló Yeri.

RULO SKER SE DEFIENDE

Por otro lado, Rulo Sker salió a defenderse en redes sociales.

"Oigan, soy Rulo Sker. Ha pasado algo con mi artista, yo no soy el malo de la película, todo lo que vayan a escuchar esta noche o mañana, me hago responsable de mis actos, pero mis canciones que está tocando Elaine son mías y no puede tocarlas. Elaine hasta acá llegó tu carrera, Telehit, Bandamax, Televisa, hoy no me defendieron ni como conductor ni como manager. Carlos, a mi jefe Carlos Munguía, ching*n a su madre, y si usan algo de esto y siguen pasando las canciones de Elaine va a haber acciones legales", dijo.