¿El tenista lleva una vida de ensueño?, Stefanos Tsitsipas comparte su experiencia

La vida del tenista se puede resumir en conocer los cinco continentes a lo largo de un año, compitiendo en grandes escenarios y rodeado del cariño de los aficionados, pero esto no significa tener la "vida de ensueño". Stefanos Tsitsipas compartió lo complicado que es desarrollarse a ese ritmo.

"Como deportistas, estamos obligados a viajar mucho, a estar lejos de casa, de nuestros seres queridos y de nuestra familia; eso puede provocar mucho estrés a nuestro cuerpo y afectar nuestra salud mental", dijo el griego, en entrevista exclusiva.

Tsitsipas acepta que lo visto en redes sociales "es la imagen perfecta que todo el mundo quiere ver", pero detrás de cada foto está el ser humano con sentimientos.

"La salud mental ha afectado a muchos atletas y personas en mi sector; sin duda, a mí también, especialmente durante la pandemia de Covid-19. Era algo de lo que no hablaba mucho, pero me pasó factura, me afectó y conseguí superarlo", indicó.

Tsitsipas recordó que, para salir de esa situación emocional, fue clave "tener a las personas adecuadas a tu lado, un sistema de apoyo que esté ahí para ti cuando lo necesites o cuando te sientas más vulnerable y más débil. Es, sin duda, algo que debería estar ahí siempre".

Tras esto, tiene otra perspectiva, siente un inmenso respeto por quienes —así como él— se atreven a compartir su experiencia.

"No es una debilidad. Hay mucho respeto por mi parte, mucho aprecio por los que salen a hablar de ello libre y abiertamente", dijo la raqueta de 24 años de edad.

Hoy en día, sabiendo cómo atender la salud mental, Tsitipas ha encontrado alivio en el amor.

El dato

2 finales de Grand Slam ha perdido el griego: Roland Garros y Australia.