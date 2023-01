El tejido de 'La Sangre desconocida'

La sangre es un tejido compuesto de células: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas… Los tejidos forman órganos y éstos a su vez, sistemas, que dan origen a los aparatos que constituyen un organismo vivo complejo. Bajo estos parámetros de organización fisiológica comencé a leer La sangre desconocida de Vicente Alfonso. Y concluí que, en efecto, esta obra ganadora del Premio Nacional de Novela Elmer Mendoza 2021 y publicada por Alfaguara (2022) es un ente complejo, pero que funciona a la perfección.

En esta novela encontramos contenido sanguíneo en canciones, en la herencia genética, en la violencia derramada y en la sabrosa moronga que prepara Amapola o ¿Mamá Flor? La sangre roja cambia de color con el tiempo, se vuelve café como la mancha en el misterioso vestido, hecho de retazos, que viaja de Estados Unidos a México. El tejido ferroso está presente en los cólicos menstruales de las mujeres de la novela: Rosario, Harriet, Amparo, Viury; está en la desilusión de menstruar de Fernanda porque desea ser madre y no lo logra, o en el sufrimiento de Amapola al parir prematuramente. El dolor de ser madre y el dolor de no serlo. De manera que, me gustó mucho que la mayoría de los personajes de esta novela sean femeninos. Las mujeres de La sangre… son fuertes y cada una tiene una personalidad muy bien definida. Para mí es alentador que haya autores masculinos que tengan la capacidad de integrar a su escritura la manera en que nosotras pensamos, sentimos y actuamos; Vicente Alfonso ha tenido la inteligencia y la sensibilidad de reconocer e incorporar, de manera genuina, la feminidad en una novela policíaca.

Es la sangre la que nos lleva a visitar la muerte de Salvador Allende o del empresario regio Eugenio Garza Sada; nos conduce a preguntar si fue Cortázar un vampiro por su fijación hemática, porque, irónicamente, su leucemia necesitó de múltiples transfusiones que, al parecer, le contagiaron el Sida. La sangre…Nos hace cuestionar la moral del premio Nobel chileno, Pablo Neruda, quien había violado a una chica y despreciado a su hijo con hidrocefalia y que en la cúspide de la paradoja descalifica Los días terrenales de José Revueltas, donde se plantea la posibilidad del repudio a los hijos.

Fabián se llama el narrador que Vicente Alfonso escogió para esta historia, (a modo de Cide Hamete Benengeli narrador del Quijote, como lo señala el maestro Saúl Rosales en su reseña "La LC23S en la novela: La sangre desconocida") él nos cuenta que está escribiendo una novela; después vemos que fue inspirada, en parte, por el secuestro de Patti Hearst, aquella rica heredera de la que dicen padeció el síndrome de Estocolmo al unirse a la lucha terrorista de sus captores El ejército de la noche. Entonces, sabemos que dentro de la novela estará otra novela. Pero la realidad de la vida del narrador se entrelaza con la de la ficción y los personajes de la historia de la secuestrada, saltan a la vida del narrador y viceversa. Así, como sucede entre la vida y la literatura.

La sangre desconocida es una representación profunda de lo que es la vida. Habla de racismo, de tráfico de armas, drogas y personas; cuestiona los pensamientos de cada uno de sus personajes que pasean entre Camel City que huele a tabaco o Culiacán, Sinaloa o Chilpancingo, Guerrero, que huelen a pólvora. Señala que los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, no lograron nada, solo locura y muerte.

En La sangre desconocida se recurre al narrador omnisciente, a la primera persona y a la segunda persona, escogidos muy puntualmente para cada pasaje de la trama. Recurre constantemente al flujo de consciencia, tanto con el monólogo interior como en el estilo indirecto libre. Este último es más evidente en el capítulo "En los caminos del sur: Fabián" página 103, hablando de otro tema, intercala, una y otra vez, los títulos de canciones que hablan de sangre. Y sí, "Nada es más difícil de limpiar como la sangre", como lo repite varias veces el narrador.