El sabor de la Navidad, filme producido por Salma Hayek, hace su estreno en 'streaming'

La cocina tradicional mexicana, las celebraciones familiares y la labor de Santa Claus se unen en el filme El sabor de la Navidad producido por Salma Hayek y José "Pepe" Tamez actualmente disponible en el servicio de "streaming" ViX.

El melodrama se estrenó en los festivales de Morelia y Toronto, donde tuvo muy buena recepción por parte del público.

"Estamos muy contentos de haber ido a festivales porque esta película fue hecha para ViX, que es una plataforma", dijo Tamez en entrevista por videollamada desde Los Ángeles. "Pero tener la respuesta que se va creando en una sala cinematográfica es muy especial".

"Es un poco feo lo que voy a decir, pero lo vas a entender muy bien", indicó Hayek. "No sabes qué feliz me hizo ver llorar a todos. Yo lloré de felicidad también, porque ya había llorado varias veces que la había visto, y cuando empezaron todos a llorar me movió tanto".

Tamez escribió el guion en el que se mezclan diferentes realidades de la Ciudad de México en los apremiantes días previos a la Navidad.

"Dije ¿qué es lo indispensable de la Navidad?", recordó. La respuesta la encontró en la comida, la familia y, para algunos, trabajo.

A esto Hayek sumó la amistad como otro punto importante del filme.

Las historias de una chef que prepara cenas navideñas, un hombre que debuta como Santa Claus para que los niños se retraten con él y una familia que por fin se puede reunir completa después de años con una integrante distanciada están entrelazadas en el filme.

En el caso de la familia el quiebre se ha dado porque una de sus integrantes es una chica trans y a su madre le ha costado trabajo recibirla sin prejuicios.

"En mi juventud todavía no estaba tan aceptado el estar fuera del clóset y ahora ya, afortunadamente se ha avanzado en ese sentido, pero traté de imaginarme cuál sería el equivalente del día de hoy, la misma resistencia que yo encontraba hace 30 años", dijo Tamez, quien es gay.

Para Hayek esto también servía para presentar el verdadero espíritu de la Navidad en el que puede haber reflexión, cambio, aceptación y amor incondicional.

"Un momento donde abres el corazón para sentir amor, aunque estés enojado con alguien, o aunque no entiendas a alguien", afirmó. "Es un buen momento para ser mejores personas".

La cocina de la chef "Valeria", interpretada por Mariana Treviño, es tradicional mexicana adornada con azulejos y ollas de barro, tan sólo de verla se antoja cocinar. Es además muy especial, pues en la vida real es en la antigua casa del actor y director Emilio "El Indio" Fernández de la Época de Oro de cine mexicano.

"Si las paredes de esa cocina hablaran", indicó Hayek.

"Lo que ven en pantalla se hizo realmente durante varios días", agregó Tamez. "Se hacían todos esos platillos y al final nos los comíamos porque al día siguiente había que volverse a hacer si se repetían las escenas".

Alguien que estuvo feliz fue el actor Andrés Almeida, quien interpreta a "Genaro", un chef que está interesado en aprender los secretos de "Valeria", pues sus platillos son célebres.

"No había forma de no comer eso", dijo Almeida.

En cambio, Treviño no lo pudo probar porque es vegetariana. Ambos fueron asesorados por el chef Ricardo Muñoz Zurita, quien propuso a la producción de la película que el menú fuera del estado mexicano de Yucatán, en vez del pavo habitual.

Para Treviño fue todo un reto cocinar, pues confiesa que nunca ha preparado una cena navideña completa.

"No lo debería de revelar, pero, muchas de las tomas de las manos no son nuestras manos", señaló Almeida.

Aunque Treviño aclaró que sí aprendió a hacer una envoltura del tamal "perfecta" y que en el set incluso le aplaudieron.

En el calor del fogón "Genaro" descubre que se siente atraído por "Valeria", ambos son divorciados y tuvieron muy malas experiencias con sus exparejas, así que ella pone mucha resistencia.

"Uno piensa que ya no te puede pasar nada en la vida, a veces, como que te empoltronas y dices 'me establezco en esta defensa'", afirmó Teviño. "Algo que le pasa padre a mi personaje es que pierde ese miedo".

Mónica Dionne interpreta a "Carmela", la madre de la familia con la chica trans. Ella es una perfeccionista y quiere que sus otras hijas estén impecables para el día de la cena, también supervisa los adornos, la vajilla y todos los pormenores de la celebración, lo que la tiene con los nervios de punta y a su vez estresa a su familia.

"Pero todo es por amor, es 'lo hago porque te quiero'", dijo Dionne.

Armando Hernández y Juan Carlos Medellín dan vida a "Santi" y "Chava", un par de amigos que trabajan posando como Santa Claus para que niños se tomen fotos con ellos. Este tipo de retratos se hacían por años en la Alameda de la Ciudad de México, pero ahora han cambiado de locación. En la película vuelven a su sitio original. Hernández y Medellín dijeron que pasaron un par de semanas grabando toda la noche, rodeados de niños. Pero era mayo y su traje de Santa Claus era algo incómodo por el calor.

"Tuvimos la oportunidad de trabajar con santas reales que trabajan en la época navideña", refirió Hernández. "Y sí, existe todo esto que representamos en la película del compromiso de la gente que se dedica a eso, que no nada más es ponerse el traje, es realmente ser el Santa como tal. Y es lo que quisimos también nosotros, de alguna manera, representarlos, porque de verdad es un trabajo muy aplaudible".

