'El Rey León me ha hecho vivir cosas maravillosas'

Hace tiempo, Agustín Argüello dejó su natal Argentina para concebir sus sueños profesionales en México, nación que lo arropó como uno de los estudiantes de La Academia Azteca de 2009. Gracias a su talento le llegaron bastantes ofertas en la TV y en el teatro.

Poco a poco, Agustín cristalizaba cada una de sus metas hasta que llegó otra gran oportunidad y siguiendo los pasos de Carlos Rivera o Fela Domínguez, se volvió el protagonista de El Rey León en España, en el papel de "Simba".

A Argüello quien ahora tiene el corazón dividido en tres (Argentina, México y España), le ha ido muy bien en Madrid, en donde se transforma en dicho rol y así, en conjunto con la trama, sus compañeros de elenco y la producción, llevan magia a los espectadores que se dan cita en el Teatro Lope de Vega ubicado sobre la famosa Gran Vía de la capital española.

El Siglo de Torreón visitó a Agustín en dicho recinto. Recordó bien Torreón, pues es la tierra de la fallecida Hiromi Hayakawa y de Kaori, hermana de la actriz y cantante, quien se ha abierto camino en el mundo del teatro nacional y por ende también lleva una gran amistad con Argüello.

El artista citó a "El Defensor de la Comunidad" a las 4:30 de la tarde. Demoró un poco, porque pasó por unos "snacks". Al llegar, de inmediato nos llevó al interior del Lope de Vega, que por cierto es colorido y majestuoso en su interior.

Esta vez, Agustín no se hallaba en el escenario sino en una butaca, como si fuera un espectador. Lo primero que contó fue la dicha que le ha dado ser parte de tal musical y además acaba de debutar como papá, lo que lo tiene doblemente feliz.

"Ha sido una oportunidad muy especial para mí, más allá de lo fabuloso que es estar en un musical de este calibre, cuando terminé El Rey León y empecé a hacer Los Miserables en México, siempre dije, 'ojalá hubiera podido disfrutar un poco más El Rey León', porque fue mi primer papel importante en el teatro y en ese tiempo tenía nervios y estrés.

"Además, venía a hacer el papel que dejó Carlos Rivera y tenía mucha presión por estar a su nivel. Es alguien a quien admiro como artista y amigo, y ponerme en el personaje que él hizo emblemático tanto en España como en México, me tenía ansioso. Luego hice Los Miserables y la pasé mucho mejor porque no tenía esa presión que llegue a sentir con El Rey León.

"Alguna vez pensé que jamás tendría la oportunidad de volver a realizar El Rey León y miren, me llamaron de acá de España y ahora sí he hecho la obra bien relajado, la estoy pasando de maravilla. El teatro musical me ha dado muchas cosas, ha cambiado mi vida. El Rey León me ha hecho vivir cosas maravillosas", relató sonriente.

GRAN RESPONSABILIDAD

Con una camiseta alusiva a la historia de Disney, Agustín expresó que considera que hay varias similitudes entre él y "Simba", además de que es una gran responsabilidad para él, encarnar un rol de ese nivel.

"El personaje tiene esa cosita de que es como un extranjero en una tierra que no termina de entender, no sabe qué hace ahí y tampoco sabe manejar la culpa que carga. Cuando yo vine a España, dejé México, mientras allá se enfrentaban situaciones complicadas en el teatro, muchas derivadas de la pandemia.

"Tuvo que cerrar Ghost y entonces fue cuando me llamaron de El Rey León; acepté, sin embargo, me sentía mal porque mis compañeros se habían quedado sin trabajo y yo ya tenía. Esa culpa la carga 'Simba', cuando se va de su hogar y tiene ese remordimiento de que su familia se quedó atrás".

Reveló Agustín que desde que él era un niño, siempre fue un gran admirador de El Rey León, uno de los clásicos de Disney.

"Yo tenía la película en VHS y unos cuentos de El Rey León que venían con un cassette que contaba con diálogos de la cinta. La he visto no sé cuántas veces en el cine y en casa. El Rey León, sin duda, marcó mi infancia y ahora mi vida".

Para Agustín, radicar en España no le fue difícil, ya que se la sabe de todas todas, pues como se sabe, él se adaptó a la perfección en México, tras dejar Argentina.

"Como que el chip de la adaptación ya lo tengo dominado. Empiezas a perderle apego a las cosas y a cargar con lo importante, que básicamente es uno mismo y la familia que uno quiere. Cuando llegué a España, lo hice para trabajar directamente. Cuestión de acentos lo he trabajado bastante para el personaje".

En el encuentro no podía faltar recordar el paso de Agustín por la Academia Azteca, reality show con el que se encuentra agradecido y que le dio las tablas para reforzar su profesión, sobre todo en el teatro musical.

"A nosotros en La Academia, nos dieron preparación de cantantes de musicales. Nos otorgaron clases de canto y baile, y eso, para lo que más te prepara, es para ser actor de teatro musical. Ahora, también nos dieron muchas lecciones de disciplina y yo creo que también por eso aguantamos vara.

"Muchas personas salieron con malas relaciones con la televisora, pero en mi caso no fue así. Siempre me dieron oportunidades, desde conducir programas hasta hacer novelas. Mi relación con Azteca es preciosa".

No cabe duda, que El Rey León trajo torta bajo el brazo para Argüello y es que además del éxito profesional que ahora disfruta, también su vida personal va de maravilla y más, ahora que debutó como padre de la pequeña Emma.

"El ser padre es lo más difícil, pero lo más gratificante que me ha pasado. Cada segundo que paso viendo sus ojitos o cuando me toma el dedo con sus manitas pequeñas, me doy cuenta de que todo valió la pena. Saber que hay una personita que está creciendo a tu cuidado, es una sensación más allá de todo lo que uno pueda explicar. Es abrumador, pero hermosamente abrumador".

Por último, Agustín mandó un mensaje a México. "Ojalá que puedan venir a verme acá a España y yo también ya extraño mucho estar en México, espero volver pronto".