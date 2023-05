El reto es hacer reír de una manera blanca: Edgar Vivar

Edgar Vivar es un hombre feliz, ha hecho lo que ha querido y además tiene ganado el respeto del público, gracias a sus múltiples trabajos en cine, teatro, TV y plataformas.

El histrión habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su labor en Vecinos, sus proyectos, sus recordados personajes y de la manera en que se compromete con la audiencia porque sabe bien que lo apoya en todo momento.

Cuando tomó la llamada y supo que se hacía desde Torreón, el actor se emocionó bastante, algo que transmitió por el auricular.

"Mi amigo Rubén Aguirre, nació en Saltillo, Coahuila. Ese estado me trae bonitos recuerdos y bueno en Torreón, tengo muchos amigos, quiero mucho a esta ciudad y bueno, ahora están en plenas campañas políticas", dijo.

Los temas a tratar eran bastantes, pero había uno especial que mantiene emocionado a Vivar y es Vecinos, que recién terminó su temporada 14 con altos puntos de rating.

"Me confunden con ese tal Edgar Vivar, pero yo soy 'Hipolito Menchaca'", dijo entre risas acerca del personaje que encarna en la serie en donde comparte créditos con Macaria y César Bono.

El artista mencionó que en este proyecto que lidera el productor Elías Solorio se encuentra, "como pez en el agua".

"Elías fue muy bondadoso al invitarme a participar en Vecinos. El elenco ha sido bien cariñoso conmigo, algunos actores ya los conocía y a otros talentos apenas los conocí. Todos los personajes han tenido una evolución muy constante y van cambiando en cada temporada, eso también me fascina".

Para Edgar, laborar en tal programa le permite sentirse afortunado porque ya es un clásico mexicano, al igual que El Chavo del 8, en donde también trabajó.

"Vecinos representa de alguna manera un equivalente a una vecindad (Como la de El Chavo) más actual, una vecindad aquí es un conglomerado de personas que tienen un espacio en común, que aquí es un edificio y allá era una vecindad con un patio para todos, pero la interacción y los contrastes provocan la hilaridad; la fórmula sigue siendo vigente, la manera de contar las cosas es lo que ha ido transformándose".

Celebró el actor que Vecinos tenga un humor blanco, y es que las "malas palabras" jamás han estado en la carrera de él.

"Esa es una elección de los productores y de la línea que quiera seguir uno como actor. Me han ofrecido otro tipo de comedia, pero no he aceptado. No me asustan las groserías, sin embargo, no es un lenguaje que utilice. El reto es hacer reír de una manera blanca, más familiar".

Edgar Vivar mencionó que el cariño del público es algo que lo motiva. Sabe que sus seguidores lo quieren, pues siempre que lo ven en algún sitio le piden la foto del recuerdo o lo saludan.

"Esto implica un compromiso muy grande porque cuando el público te tiene afecto, busca también que tu trabajo cumpla con cierto nivel y yo lo veo así, es un compromiso. Ojalá que pueda seguir contando con la aceptación de la gente y su seguimiento".

Edgar habló también de la inmediatez con la que hoy en día se vive y que también ha influido en lo laboral y en las formas, en este caso, de hacer cine o TV.

"Tienes que adaptarte o te quedas rezagado. La inmediatez es un fenómeno que a mí no deja de sorprenderme, todo es para ahora mismo. Antes se tenía que esperar a ver los resultados de los ratings, y hoy en día sale al momento la cantidad de personas a la que estás llegando.

"Ahora, ver la respuesta del público de forma inmediata me parece algo intimidante y a la vez asombroso. Hoy en día es imperativo tener redes sociales, la que no me animo abrir es el TikTok, creo que es para gente muy joven".

Siempre es grato hablar de los viejos tiempos y más si fueron tan fructíferos. Edgar Vivar recordó su paso por los programas del fallecido Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".

"Todos los personajes que hice con 'Chespirito' forman parte de mi vida. 'Señor Barriga' fue el primero que me dio la popularidad. 'Ñoño' me dio la oportunidad de jugar con mi niño interior y 'Botiija' era muy aspiracional, con sus defectos y cualidades. Todavía hoy, para muchos niños sigo siendo 'Señor Barriga'".

Por otro lado, comentó Edgar que también se le vio en la novela Perdona nuestros pecados.

"Tuve una participación especial en ese melodrama. Me dieron un papel pequeño, pero muy intenso y bonito".

Al preguntarle si quería contar su vida en una bioserie, respondió tajante que, "no".

"No creo, no hay nada que valga la pena contar. He hecho un trabajo como todos. Considero que hay gente que ha hecho cosas más relevantes", finalizó el actor y comediante.

"Ñoño".

"Señor Barriga".

(TELEVISA)