El reto de interpretar a LUPE ESPARZA LUPE ESPARZA

Actualmente, la cadena de Tv Azteca se encuentra transmitiendo Bronco: La serie, la cual retrata el origen, auge y problemáticas que esta emblemática banda regiomontana tuvo que pasar a lo largo de sus 40 años de vigencia.

Sin embargo, para interpretar al icónico vocalista de Bronco, Lupe Esparza, se necesitaba de la persona adecuada para el trabajo, es aquí donde entra en escena Luis Alberti, reconocido actor que cuenta con una amplia trayectoria artística.

Durante una entrevista para El Siglo de Torreón, Luis Alberti, de 41 años, contó que interpretar a Lupe fue una tarea divertida y complicada, ya que él buscaba la esencia del músico, más allá de imitar sus rasgos y comportamientos.

"Es difícil, pero muy divertido, y como sigue vivo lo puedes ver muy cercano de alguna manera", comenzó a contar. "En este caso, el trabajo tuvo mucho que ver también por el poco tiempo que tuvimos para prepararlo, queríamos encontrar su esencia, la intención, su manera de pensar, su manera de sentir a través de las canciones, de la música".

Luis Alberti mencionó que, al ser tan distintos físicamente, tuvo que buscar otras cosas para que lograra funcionar: "Somos tan distintos físicamente, entonces era un reto lograr crear esa ilusión que funcione para la serie, es como un espejismo, entonces, lo que teníamos que hacer era no tratar de hacerlo como él, sino hacer lo que él hace, detectar qué es lo que hace en el escenario, cuando juega con su bajo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace al vestirse así".

A lo largo de la serie, vemos los múltiples desafíos que Lupe Esparza y Bronco tuvieron que enfrentar en su carrera, siendo la discriminación la problemática más presente en su trayectoria, debido, muchas veces, por sus aspectos físicos, los cuales "se alejaban" de la belleza que la televisión y la música ofrecía, ante esto, Luis Alberti mencionó:

"Sabemos toda esta parte de la discriminación que tuvo que enfrentar, entonces todo esto lo manejó como con mucha inseguridad, mucho recelo, mucha prudencia, pero a la vez mucha rebeldía, mucha pasión, la música era su tabla de salvación, fue su manera que tiene para decir que está vivo y que ama, sobre todo sus canciones tiene que ver con el amor, y la candidez".

Mientras que la plática con esta casa editora avanzaba, Luis recordó el encuentro que tuvo con el verdadero Lupe Esparza, mencionando que, al inicio, el músico se sorprendió de saber que Alberti sería quien lo interpretaría.

"Sí, tuvimos una entrevista, su reacción (al verme) fue como de: '¿este me va a hacer a mí?', y yo de: 'yo también estoy igual, yo tampoco lo puedo creer, pero usted va a ver, vamos a hacer un trabajo para dejar en pantalla algo que sobre todo lo dignifique a usted, la historia y al grupo, más allá del parecido físico o de la imitación', (porque sí) yo no soy imitador, soy actor, entonces trabajo diferente, lo que hago es otra cosa".

Luis contó que el vocalista de Bronco le dio un par de consejos de "manera indirecta", los cuales logró llevar a cabo con éxito para la serie.

"Él me contó algunas cosas personales, me platicó acerca su hábito del fisicoculturismo y ahí me dio una clave que tiene que ver con la inseguridad y la discriminación, a él lo llevó a querer verse fuerte para que vieran su cuerpo, y no su rostro, hay todo un proceso ahí, entre un par de cositas que él me dijo y otras que uno deduce, porque no puedo hablar de él como persona, son cosas que uno deduce a partir de la imagen, a partir de su manera de moverse en el escenario, la manera de vestirse".

El actor descubrió que uno de los rasgos más importantes de Lupe Esparza tenía que ver con todas las dificultades y problemáticas que tuvo que pasar en su carrera: "Me dijo que usa el sombrero un poco hacia abajo para tapar tantito la cara, porque 'estaba tan feo', entonces este tipo de ideas van construyendo una estructura de un personaje".

LA LLEGADA DE BRONCO: LA SERIE A TV AZTECA

Tv Azteca incorporó esta nueva serie a su barra de entretenimiento, una noticia que tiene bastante emocionado a Luis Alberti, ya que, a pesar de que se transmitió por la cadena de TNT, esperaba que llegara a más público en México.

"Uno quiere que el trabajo que se hace llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque para eso es, queremos conectar con el público, yo esperaba este momento, yo decía, es que tiene que salir en Azteca, claro que ya dio la vuelta en distintas plataformas, porque Bronco tiene mucho público, pero también nuestro objetivo es México, entonces estoy muy contento de que se esté pasando por Azteca, además el público de ahí también me ubica por Rosario Tijeras, entonces ofrecerles algo lindo, una vez más, me hace sentir muy complacido".

Como bien lo mencionó, Luis Alberti ha participado en diversas producciones, destacando Rosario Tijeras (2016-2019), sin embargo, también participó en la película de Mano de Obra (2019), donde interpretó a "Francisco", personaje con el cual logró obtener el Ariel a mejor actuación masculina.

LUIS ALBERTI EN EL TEATRO

El trabajo para Luis no deja de llegar, pues después de interpretar estos papeles, regresará al teatro gracias a la obra Final de partida, un proyecto que lo tiene sumamente emocionado, pues es un personaje y una puesta en escena que siempre ha querido realizar.

"Se trata del teatro absurdo, no es realismo, es una tragedia, con tonos de 'clown', es compleja, que se monta por él mismo, pero es profundamente divertida", contó con una gran sonrisa. "Es la condición humana más allá de la muerte, eso es de lo que se trata mi personaje, es un anciano que no puede caminar, que está ciego, que depende de su hijo adoptivo, y que está en ese momento en que la conciencia última se diluya para desaparecer, pero tiene una vitalidad, unas ganas de seguir, pero sabe que ya todo terminó y en este momento y en este universo ya todo se ha extinguido y lo poco que queda, que es solo este refugio donde estamos los personajes de la obra también se está extinguiendo".

A pesar de que en estos meses solo se podrá disfrutar en los teatros de la Ciudad de México, Luis espera que llegue pronto a los teatros de las diferentes ciudades de México, entre ellas Torreón: "Sí queremos ir (a Torreón), tenemos al norte muchísimo en la mira, por allá nos van a ver", finalizó con una sonrisa.